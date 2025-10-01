Habertürk
        Haberler Magazin Ünlülerden Galatasaray'a tebrik yağdı - Magazin haberleri

        Ünlülerden Galatasaray'a tebrik yağdı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sosyal medyada birçok ünlü, Galatasaray'ın başarısını kutlayan paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 00:38 Güncelleme: 01.10.2025 - 00:47
        Galatasaray'a tebrik yağdı
        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u 1-0'lık skorla geçerek mağlup etti. Sarı-kırmızılıları zafere taşıyan golü Victor Osimhen kaydetti. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde iki maç sonunda 3 puana ulaştı.

        Devrim Özkan

        Mert Ramazan Demir

        Doğa Rutkay

        Serkay Tütüncü

        Şahan Gökbakar

        Anıl Altan

        Berkay Şahin

        Zeynep Bastık

        Bülent Polat

        Hasan Can kaya

        Rabia Soytürk

        İbrahim Büyükak

        İpek Yazıcı

        Almila Ada

        Berk Atan

        İsmail Hacıoğlu

        Cemre Baysel

        Mahsun Kırmızıgül

        Burak Dakak

        Şebnem Bozoklu

        Zerrin Tekindor

        Ata Demirer

        Barış Falay

        Yasemin Sakallıoğlu

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        #LİVERPOOL
        #galatasaray

