Ünlülerden depremzedelere ziyaret

"BİR SONRAKİ TURUMUZ İSKENDERUN'A OLACAK"

Züleyha Ortak, İletişim Başkanlığı koordinesinde depremin üçüncü gününden bu yana bölgede olduğunu söyledi. Bu kez Beste Korkmaz, Aypen Telci, Deniz Akkaya, Merve Aydın, Buse Turan, Mahmut Tuncer, Mustafa Şimşek ile geldiklerini anlatan Ortak, şunları kaydetti: Bir sonraki turumuz iki gün sonra İskenderun'a olacak. Her grubumuzda isimler değişiyor ama çekirdek kadroda ben ekip koordinatörü olarak devam ediyorum. Bölgeye 11'inci ziyareti gerçekleştirdik. Bu sayede yetenekli çocukları da keşfettik. Bölgeye her geldiğimizde farklı hikâyelerle karşılaşıyoruz. Keşfettiğimiz çocuklarla iletişimi koparmayıp, ilerleyen günlerde onlar için bir şeyler yapacağız. Bugün bizi derinden etkileyen Merve oldu. Sevgili Merve Elbistan'da Trabzon Belediyesi'ndeki çadır kentte kalıyor. Doğuştan görme engelli ve her şeyini evini, eşyalarını enkazın altında bırakmış ve sağ olarak çıkmış. Canlarını zor kurtarmışlar. 'Umudum hâlâ yerinde' demişti. Şu anda tek gayemiz, Merve'nin gözünün açılması, onun gökyüzüne bakmasını sağlamak.