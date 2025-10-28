Ünlülerden "Geçmiş olsun" mesajları
Ünlüler, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sırasında ilçede 2 bina yıkıldı.
Öte yandan artçıların sürdüğü Sındırgı'da bugün saat; 10.10'da 4.6, saat 10.54'te ise 4.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi
Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.
Fırat Tanış: Geçmiş olsun Balıkesir.
Bengü: Balıkesir umarım can kaybı yoktur. Tekrar geçmiş olsun.
Nurgül Yeşilçay: Çok geçmiş olsun.
Nebahat Çehre: Geçmiş olsun.
Muazzez Ersoy: Geçmiş olsun. Rabbim hepimizi depremden, afetten korusun.