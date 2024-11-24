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        Haberler Magazin Ünlülerden 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları - Magazin haberleri

        Ünlülerden 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

        Ünlüler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Birçok ünlü isim, Öğretmenler Günü'nü yayımladıkları fotoğraflar ve mesajlarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 11:24 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:06
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        • 1

          Hülya Koçyiğit: Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü. Çocuklarımızın yollarına ışık tutan, onlara rol model olan, geleceğimizin umudu olan yavrularımıza büyük bir şefkatle yaklaşan öğretmenlerimizin günü.
          Öğretmenlik, yalnızca bilgiyi aktarmak değil, tüm neslimizin geleceğini şekillendiren kutsal bir meslek. Başta, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyor, eğitim dünyasına emek veren tüm öğretmenlerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum.

        • 2

          Ajda Pekkan: "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder." Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm saygı değer öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

        • 3

          Nebahat Çehre: Değerli öğretmenlerimiz... Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Bugün ve her gün size teşekkür ediyoruz.

        • 4

          Tolga Çevik: Öğretmenler Günü kutlu olsun. Yıllar sonra karşılaştığım güzel öğretmenimle bir anı.

        • 5

          Alişan: 2'nci sınıf, 24 Kasım kutlamalarından... Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

        • 6

          Engin Altan Düzyatan: Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

        • 7

          İbrahim Büyükak: 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

        • 8

          Müjde Uzman: Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun; doğrunun, iyinin, güzelin, bilimin ışığında bu çok değerli ve zor mesleği yüksek sorumluluk bilinciyle icra eden tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Emeklerinize sağlık. Hakkınız ödenmez, çok teşekkür ederiz. Öğretmenler Günü kutlu olsun.

        • 9

          Cemre Kemer: Öğretmenler Günü'n kutlu olsun pamuk anane.

        • 10

          Mehmet Ali Erbil: 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

        • 11

          Mustafa Sandal: Başta başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere, bende emeği olan öğretmenlerimin ve tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun.

        • 12

          Nilüfer: 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

        BURÇLAR

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