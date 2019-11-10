ŞAHAN GÖKBAKAR



Güzel adam; geride bıraktığın ülkeyi ve cumhuriyeti olduğu kadar, aynı zamanda mirasın olan değerleri, doğruları ve ilkeleri de koruyoruz merak etme... Sayende kafamız dik, yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, gururlu onurlu evlatlar olduk...İlkokulda "Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!" diye her bağırdığımızda biraz daha adam olduk...Seni gördükçe, seni tanıdıkça daha iyi bir insan olmayi, ilkeli durmayı, boyun eğmemeyi öğrendik. Hep mutluluk kapladı içimizi seni ve bizim için yaptıklarını düşününce. İki evladım var ellerinden öper Ata'm, onlara da anlatıyoruz, öğretiyoruz seni annesiyle birlikte. Kimselere aldırmadan ve seni hiç unutmadan, unutturmadan yaşıyoruz... Gözün arkada kalmasın hiç... Nurlar içinde yat... İyi ki varsın güzel adam... Hep varsın...