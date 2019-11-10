10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TARKAN
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz... 10 Kasım...
CEM YILMAZ
ŞAHAN GÖKBAKAR
Güzel adam; geride bıraktığın ülkeyi ve cumhuriyeti olduğu kadar, aynı zamanda mirasın olan değerleri, doğruları ve ilkeleri de koruyoruz merak etme... Sayende kafamız dik, yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, gururlu onurlu evlatlar olduk...İlkokulda "Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!" diye her bağırdığımızda biraz daha adam olduk...Seni gördükçe, seni tanıdıkça daha iyi bir insan olmayi, ilkeli durmayı, boyun eğmemeyi öğrendik. Hep mutluluk kapladı içimizi seni ve bizim için yaptıklarını düşününce. İki evladım var ellerinden öper Ata'm, onlara da anlatıyoruz, öğretiyoruz seni annesiyle birlikte. Kimselere aldırmadan ve seni hiç unutmadan, unutturmadan yaşıyoruz... Gözün arkada kalmasın hiç... Nurlar içinde yat... İyi ki varsın güzel adam... Hep varsın...
ALİŞAN
10 Kasım... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.
TUĞBA COŞKUN
Devrimci, lider, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, dünyanın fikirleri önünde eğildiği, heykelini diktiği Ata'm seni çok seviyoruz... "Asıl devrimci M.Kemal Atatürk’tür. Ben bir devrim yaptım ama onun yaptıklarını asla başaramazdım. Sakın kendinize başka esin kaynağı aramayın..." Fidel Castro, 1997 Habitat Toplantısı, İstanbul...
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