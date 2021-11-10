YONCA LODİ

Cennet nasıl bir yer bilmiyorum ama, sizi hep böyle uçsuz bucaksız bir yerdeymişsiniz gibi hayal ediyorum. Sizi özlemek bizim için alışkanlık. Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük, sizi özleyerek sizi öğrendik, vatanı sevmenin sizi sevmek olduğunu hep sizi özleyerek bildik.

Bu vatanın her yerinde, her doğan Türk çocuğunun kalbinde, geçmişte, gelecekte hep siz varsınız ve var olmaya da devam edeceksiniz Ata'm... Biz evlatlarınız, ara sıra ışığı kaybetsek de el yordamıyla bile yolumuzu bulup, yine sizin izinizde olacağız. Biz ve bizden sonrakiler sonsuz mirasınızı omuzlarda taşımaya devam edecektir. O yüce ruhunuz şad olsun.