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Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları - Magazin haberleri

Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü paylaşımları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 83 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınladı

10.11.2021 - 11:07 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • CEM YILMAZ

    Yüreğimizde yaşıyor büyük Atatürk...

  • MERT FIRAT

    "Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir." Winston Churchill, İngiltere Başbakanı.

  • AJDA PEKKAN

    Sonsuza dek, saygı ve minnetle...

  • PINAR ALTUĞ

    Saygı, sevgi, minnet ve hasretle...

  • ERDAL ÖZYAĞCILAR

    Gözlerinde sadece vatanın ve yediden yetmişe vatandaşın var. Onların özgür, bağımsız, demokrat bir Cumhuriyet rejiminde dünyada saygın bir yeri olması için hem cephede hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seve seve verdiğin elli yedi senelik hayatın var. Senin bize hediye ettiğin bu hayat için sana minettarız... Ve seni unutmadık ve unutmayacağız! Kimse seni asla unutturamaz. Sen ölmedin yüreğimizin baş köşesindesin.

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