Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerden 1 Mayıs mesajları

        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları

        Ünlü isimler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        ABONE OL
        ABONE OL

        22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bayram günü olarak ilan edildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Haberi Görüntüle

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanırken; ünlüler, duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

        Türkan Şoray: İşçi ve emekçi kardeşlerimin bayramını kutlarım.

        Hülya Koçyiğit: Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        Ajda Pekkan: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu olsun.

        Ata Demirer: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        Sıla Gençoğlu: Emekçilerin uluslararası dayanışma gününü kutlarım. İyi bayramlar.

        Mert Fırat: Tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.

        Fazıl Say: 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı kutlu olsun.

        Kerem Alışık: Bereketi en bol yağmur alın teridir. Temiz ve terli alınları ile çorbasını kaynatan, aşına hiç acı tuz katmadan sıcak yürekleri ve namuslu elleriyle dünyayı omuzlarının üstünde taşıyan tüm emekçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        REKLAM

        Doğa Rutkay Kamal: Annem 1 Mayıs kutlamalarında. Onu videodan tanıyıp yakaladım. Mesaj attım. Hemen hatırladı. Her 1 Mayıs coşkuyla kutlardık dedi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bugün; alın terinin, emeğin, dayanışmanın ve birlikte üretmenin günü… İnsanca yaşam, adil çalışma koşulları ve eşit haklar için mücadele eden tüm emekçileri saygıyla selamlıyorum. Sadece bir gün değil, her gün emeğe değer vermek dileğiyle… Emeğin olduğu her yerde umut vardır.

        Hasibe Eren: İşçinin, emekçinin hak ettiği çalışma ve yaşam şartlarına kavuşacağı günlerin hayaliyle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.

        Deniz Seki: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        Semiramis Pekkan: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        İlker Kaleli: Bu dünyayı ayakta tutan emeğin, hakkın ve alın terinin günü kutlu olsun.

        Melisa Sözen: Emek neydi? Emek alın teriydi, dürüstlüktü, çalışkanlıktı. Üretmek, üretime destek vermek, dünyayı yaşanabilir bir yer kılmak için verilen özveriydi emek. Hakkı ödenmez kıymetli emekçilerini 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun. Özgürce doyasıya kutlanan, alan elin veren eli incitmediği nice bayramlara.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #1 Mayıs
        #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Habertürk Anasayfa