SMA hastası çocuklara umut oldular

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Hafta sonu sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan Aslı Tandoğan, Tuba Büyüküstün ve Ali Sunal, SMA hastası 3 çocuk için yardım çağrısında bulundu. Aslı Tandoğan, Umut Kayra için destek yayını yaptı. Hande Soral ve Olcay Kutluca’nın katıldığı yayında Umut’un tedavisi için gerekli olan para toplanmaya çalışıldı.

Adana Seyhan’da yaşayan SMA hastası Eliz Mira için destek yayını yapan Ali Sunal’ın konukları arasında Kaan Sekban, Derya Uluğ ve Pelin Akil vardı. Gen tedavisinden yararlanabilmesi için 34 gün zamanı kalan Eliz Mira için bu yayında 255 bin TL civarında bir yardım toplandı.

Tuba Büyüküstün ise Sühal ve Hasan Elmalıca çiftinin 2 yıl önce dünyaya gelen kızları Öykü için yardım topladı. 3.5 saat süren yayına Kaan Sekban, Demet Evgar, Boran Kuzum, Selen Öztürk, Günay Karacaoğlu, Zeynep Çamcı ve Pelin Akil katıldı. Tedavi için gerekli olan paranın yüzde 85’inin toplandığını belirten aile destek olan herkese teşekkür etti.

BERGÜZAR VE HATİCE'DEN BAĞIŞ GECESİ

Oyuncu Hatice Şendil ve Bergüzar Korel de geçtiğimiz günlerde SMA hastası Poyraz Ali'nin ilacının parasını toparlayabilmek için Instagram'dan 6 saat canlı yayın gerçekleştirmişti.

Pelin Karahan, Kerem Bursin, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Merve Dizdar, Halit Ergenç, Miray Daner, Birce Akalay, Fahriye Evcen, Onur Büyüktopçu, Furkan Palalı, Boran Kuzum, Demet Özdemir, Alina Boz, Aslı Enver ve Esra Erol gibi birçok ünlü isim harekete geçmişti. Sıra sıra canlı yayına konuk olan ünlü isimler, hem bağış yaptı hem de hayranlarından destek beklemişti.

"YALVARIYORUM"

SMA hastası çocuklara yardım eli uzatabilmek için sık sık duyuru yapan oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunmuştu.

Gözyaşları içinde çektiği videosunda yardım isteyen Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" ifadelerini kullanmıştı.