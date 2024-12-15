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        Sanata destek için buluştular

        Salih Bademci- İmer Bademci, Ceyda Düvenci, Mete Güçlü ve Hacı Sabancı - Nazlı Sabancı çifti, gibi ünlü isimler, İstanbul Modern'in 20'nci yılında düzenlenen Gala Modern'de bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:15
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        Sanata destek için buluştular
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İstanbul Modern'in 20'nci yılında düzenlenen Gala Modern'de sanata destek için yarışıldı. Türkiye ve dünyadan 11 sanatçının yapıtı, Maya Portakal Bitargil yönetimindeki destek yarışında yer aldı. Özel öğrenme gereksinimli 600 çocuk ve gencin sanatla buluşmasını sağlayan 'Buluşma' projesine de destek çağrısı yapılan gecede, Nilüfer sahne aldı.

        Geceye; Oya - Bülent Eczacıbaşı, Meltem Demirören, Revna Demirören, Erdoğan Demirören, Murat Oktay ve eşi, Ahu - Süleyman Orakçıoğlu, Alican Türkoğlu, Ali - Rabia Güreli, Ayşegül - Sedat Aloğlu, Berrak Barut, Mehmet Nuri - Pervin Ersoy, Dalia Garih, Elif Dürüst, Faruk - Füsun Eczacıbaşı, Hacı - Nazlı Sabancı, Salih - İmer Bademci, Harika Güral, Maya Portakal, Ruken Mızraklı, Serra Tokat, Ceyda Düvenci, Mete Güçlü, Aylin - Özcan Tahincioğlu gibi tanınmış simalar katıldı.

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        "UTANDIRDINIZ BENİ"

        Etkinliğe Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile birlikte katıldı. Düvenci, gazetecilerin "Yüzünüze aşk gelmiş" sözlerine gülerek, "Utandırdınız beni" dedi.

        "HERKES İÇİN BARIŞ VE HUZUR OLSUN"

        Hacı Sabancı da yeni yıla dair "Bölgemizde bir sürü savaş var. Herkes için barış ve huzur olsun. Ülkemizin için en iyisi olduğu ve herkese sağlıklı bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

        "KORKARAK GİTTİM"

        Salih Bademci, eşi İmer Özgün'le objektif karşısında poz verdi.

        Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün; "Onunla gurur duyuyorum. Başarılarını takdirle izliyorum. Umarım her şey çok güzel olacak" dedi.

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        #Salih Bademci
        #İmer Bademci
        #ceyda düvenci
        #Mete Güçlü
        #Hacı sabancı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
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