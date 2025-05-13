Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nebahat Çehre, Serenay Sarıkaya, Çağla Şıkel, Dilan Çiçek Deniz ve Beren Saat - Kenan Doğulu, katıldıkları bir defilede objektiflere poz verdi.

Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu

Geceye bir süredir aşk yaşadığı Rafael Cemo Çetin ile katılan Dilan Çiçek Deniz, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz, özel hayatına dair sorulara; "Şu anda bir düğün planımız yok, keyfimiz çok yerinde ama" şeklinde cevap verdi.

Üzerindeki kıyafetlerin yıllar öncesine ait olduğunu söyleyen Nebahat Çehre de sürdürülebilir modaya önem verdiğini aktardı.

Nebahat Çehre

Ayrıca sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Nebahat Çehre, kısa bir süre önce bakteri hastalığı geçirdiğini belirterek; "Antibiyotikle tedavi oldum. İyi hissediyorum, inşallah seneye dönmek istiyorum" dedi. Ancak dönüş için doğru projeyi beklediğini vurgulayan Çehre; "Ben hep güzel işlerde yer aldım. izleyicilerin teveccühüyle bu noktaya geldim. Bu kadar güzel işin ardından yine kaliteli bir projede yer almam gerekiyor. İzleyiciler, benden bunu bekler" ifadelerini kullandı.

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"İYİ GÖRÜNMEYİ SEVİYORUM"

Geceye katılan isimler arasında yer alan Çağla Şıkel de gazetecilerin, "Şıklık sizi yoruyor mu?" sorusuna; "İşimin bir parçası şıklık, hiç yorulmuyorum. İyi görünmeyi seviyorum" yanıtını verdi. Yaz planlarıyla ilgili de konuşan Şıkel; "Yaz geliyor, Çeşme'ye gideceğiz. Çocuklar çok seviyor. Zaten babaları da orada, benim ailem de orada" diyerek sezonu Ege'de açacaklarını söyledi.

Çağla Şıkel

"ÇOCUKLARA HAYRANIM"

Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Çağla Şıkel, annelik konusundaki duygularını da paylaşarak; "Çocuklar harika, inanılmazlar. Çok hayranım onlara. Her geçen gün onların yolculuklarına eşlik edebilmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Çok şükür ki yanlarındayım" dedi.

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"KUZEY'İN İLİŞKİSİ İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Çağla Şıkel, gazetecilerin, "Çocukların aşk hayatı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Ben öyle birisi asla değilim. Kuzey'in ilişkisi istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Onlarla beraber geziyorum, onların hayatının ilk aşkı… Sadece destek veriyorum. Onlar buluşsun diye uğraşıyorum" yanıtını verdi.

Çağla Şıkel ve oğlu Kuzey Altuğ

Gecede bulunan bir diğer isim ise Serenay Sarıkaya'ydı. Sarıkaya, defile başlamadan arkadaşı