Ünlüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, küresel olarak kutlanan günlerden biri. Kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesinin altının çizildiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınların; ekonomik, siyasi ve sosyal başarıları kutlanıyor.

• Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.

• Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

Biz kadınlar, hayatın her alanında varız. Çalışıyoruz, üretiyoruz, hayaller kuruyoruz. Birimizin attığı cesur bir adım, diğerimize umut oluyor. Başarılarımız sadece bizim değil, bizden sonrakiler için de bir ışık. Çünkü biliyoruz ki birbirimize ilham verdikçe daha da güçleniyoruz. Bu yol bazen zor, bazen yorucu… Ama içimizde hep bizi ayağa kaldıran bir güç var. Sevdiklerimizin desteği değiştiriyor. Ve bugün, bundan tam bir asır önce daha iyi koşullar için direnen, sesini duyurmaya çalışan kadınları hatırlama günü… Martın bir gününde, New York’ta bir fabrikada kilitli kalan ve yanarak hayatını kaybeden kadınları… Emeğiyle, mücadelesiyle iz bırakan herkesi...

O tülbenti her yere yanımda taşıyorum, çünkü hâlâ annemin kokusu var üzerinde. Ne zaman koklasam, yanımda beliriyor gibi oluyor. Ellerini saçımda hissediyorum sanki. O an, annemi ne kadar çok özlediğimi anlıyorum.

Tan Sağtürk

Kadınlar, hayatın ritmini belirleyen, sanatın ilhamı, zarafetin ve gücün sembolüdür. Devlet Opera ve Balesi olarak, sahnelerimizde kadın sanatçılarımızın incelikle işlediği her nota, her adım ve her duyguya hayranlıkla tanıklık ediyoruz. Onların sanata kattığı eşsiz ruh, dünyayı daha güzel bir yer haline getiriyor. Tüm kadınların emeğine, sanatına ve varlığına saygıyla… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!