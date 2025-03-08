Ünlüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, küresel olarak kutlanan günlerden biri. Kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesinin altının çizildiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınların; ekonomik, siyasi ve sosyal başarıları kutlanıyor.

REKLAM advertisement1 Mustafa Kemal Atatürk, kadınların toplum içindeki önemi şu özlü sözleriyle dile getirmişti; • Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın. • Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. • Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. • Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur. • Bizim toplumumuz için ilim ve fen lâzım ise, bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lâzımdır. • Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. • Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.

REKLAM Ünlüler; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, kadınların toplumdaki değerlerini ne ölçüde yüksek olduğuna dikkat çekti. Ajda Pekkan 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.

Ebru Gündeş

Merve Özbey

Mahsun Kırmızıgül Annemi kaybettiğimde en zor şey, onun yaşadığı evi boşaltmaktı. O eşiği geçmek, eşyalarına dokunmak, nefes aldığı odalara yeniden bakmak… Bana çok zor geldi. Ayaklarım o eve gitmeye varmadı, yüreğim dayanmadı. Kapısından bile geçemedim. Annem, hayatı boyunca hep paylaşmayı öğütleyen bir kadındı. Vasiyeti üzerine eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ben ise yıllardır başına bağladığı tülbenti ve tarağını getirmelerini istedim. O tülbenti her yere yanımda taşıyorum, çünkü hâlâ annemin kokusu var üzerinde. Ne zaman koklasam, yanımda beliriyor gibi oluyor. Ellerini saçımda hissediyorum sanki. O an, annemi ne kadar çok özlediğimi anlıyorum. Tarağını ise kızım için saklıyorum. Bir gün büyüdüğünde, ona vereceğim. Annemi ne kadar çok sevdiğini bilmesini, o hatıranın onunla yaşamasını istiyorum. Çünkü biliyorum ki, sevdiklerimiz gider ama hatıraları, anıları hep bizimle kalır. Bugün 8 Mart… Annem, kiremithanelerde taş taşıyarak dört çocuğunu büyütmüş güçlü bir kadındı. Tıpkı onun gibi hayatın yükünü omuzlarında taşıyan, emeğiyle var olan, sevgisiyle ışık saçan kadınlar gibi… Onların fedakârlıkları, sevgileri ve bıraktıkları izler, bize hep yol göstermeye devam edecek. Yolumuzu aydınlatan, bizi biz yapan tüm kadınlara selam olsun! Bu dünyayı güzelleştiren tüm kadınların günü kutlu olsun. Kerem Alışık Zafer Algöz Dünyamızı güzelleştiren güzel annem... Sen gideli tam 1 yıl olmuş... Dünya Kadınlar Günü'nde veda ettin. Hiç unutmayalım diye mi? İnan hep aklımızda, kalbimizde, ruhumuzdasın… Allah, makamını cennet eylesin. Tuğba Özerk Biz kadınlar, hayatın her alanında varız. Çalışıyoruz, üretiyoruz, hayaller kuruyoruz. Birimizin attığı cesur bir adım, diğerimize umut oluyor. Başarılarımız sadece bizim değil, bizden sonrakiler için de bir ışık. Çünkü biliyoruz ki birbirimize ilham verdikçe daha da güçleniyoruz. Bu yol bazen zor, bazen yorucu… Ama içimizde hep bizi ayağa kaldıran bir güç var. Sevdiklerimizin desteği değiştiriyor. Ve bugün, bundan tam bir asır önce daha iyi koşullar için direnen, sesini duyurmaya çalışan kadınları hatırlama günü… Martın bir gününde, New York’ta bir fabrikada kilitli kalan ve yanarak hayatını kaybeden kadınları… Emeğiyle, mücadelesiyle iz bırakan herkesi...

Tan Sağtürk Kadınlar, hayatın ritmini belirleyen, sanatın ilhamı, zarafetin ve gücün sembolüdür. Devlet Opera ve Balesi olarak, sahnelerimizde kadın sanatçılarımızın incelikle işlediği her nota, her adım ve her duyguya hayranlıkla tanıklık ediyoruz. Onların sanata kattığı eşsiz ruh, dünyayı daha güzel bir yer haline getiriyor. Tüm kadınların emeğine, sanatına ve varlığına saygıyla… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Engin Altan Düzyatan