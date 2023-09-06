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        Haberler Dünya Ünlü YouTuber anne çocuk istismarı ile suçlanıyor

        Tutuklanan ünlü YouTuber anne çocuk istismarı ile suçlanıyor

        Ebeveynlik tavsiyesi verilen '8 Passengers'adlı YouTube kanalının ardındaki 6 çocuk annesi Ruby Franke geçtiğimiz hafta gözaltına alındı. Franke'nin oğullarından birinin komşuya kaçarak yiyecek istemesi ve ellerinde koli bandı izlerinin görülmesinin ardından YouTuber'ın çocuk istismarı ile suçlandığı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:34
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          6 çocuk annesi YouTuber Ruby Franke'nin 12 yaşındaki oğlu geçtiğimiz haftalarda bulunduğu evden kaçarak komşularına sığındı ve onlardan su ve yiyecek istedi.

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          Çocuğun zayıflamış, el ve ayak bileklerinde koli bandı olduğunu farkeden komşusu olayı polise haber verdi. Bu gelişmelerin ardından YouTuber Ruby Franke ve iş ortağı Jodi Hildebrandt, geçen hafta tutuklandı.

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          NBC News'in edindiği ifadeye göre Franke'nin 10 yaşındaki kızı da Hildebrandt'ın evinde benzer bir yetersiz beslenme durumuyla bulundu. Yetkililer, çocukların durumlarının çok ağır olduğunu ve yerel bir hastaneye nakledildiklerini söyledi. Franke'nin diğer dört çocuğu devlet korumasına alınarak Utah Çocuk ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne gönderildi.

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          Washington County Şerif Ofisi'nin internet sitesine göre Franke ve Hildebrandt hâlâ gözaltında bulunuyor.

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          Franke'nin avukatı yorum talebine hemen yanıt vermezken her ikisinin de Cuma günü duruşmaları için mahkemeye çıkması bekleniyor.

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          Ruby Franke ve Hildebrandt ebeveynlik ve ilişki tavsiyesi videoları ile tanınıyordu. Ancak tavsiyelerde odaya kapatma, aylarca yerde yatırma, yeterince beslememe gibi ağır cezaların yer alması büyük tepki çekiyordu.

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          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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