Ünlü yönetmenden Putin'e destek açıklaması: Ülkesi için harika bir lider - Dünyadan Haberler

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Ünlü yönetmen Oliver Stone bir kitaptan uyarlanan ve nükleer enerjiyi savunan Nuclear Now belgeseli ile beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Proje Stone'un 30. filmi ve 10. belgeseli olurken 3 Oscarlı yönetmen The Guardian'a verdiği röportajda ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik açıklamalarda da bulundu.

Stone, ABD Başkanı Biden'ın yaşı ve yeniden seçilmeye uygunluğu konusunda yorum yapmak istemese de kendisinden çok memnun olmadığını ima etti. Stone "En sevdiğim başkan John Kennedy'ydi. Bu yüzden iki İrlandalıya bakarsanız, John Kennedy'nin bir barış aşığı olduğunu, Joe Biden'ın ise kelimenin tam anlamıyla soğuk bir savaşçı olduğunu görürsünüz" diye konuştu.

Röportajda ünlü yönetmene bir dönem yakın olduğu bilinen Rus lider Putin hakkındaki görüşleri de soruldu.

Stone bir süre düşündükten sonra Rus lider hakkında "Bence Rusya nükleer enerji konusunda harika bir iş çıkarıyor. Çin de bu alanda lider, gerçi Çin'e hiç gitmedim. Ama Putin ülkesi için büyük bir lider ve insanlar onu seviyor" ifadelerini kullandı. Ancak Stone Putin'in Ukrayna'ya saldırılarına yönelik bir açıklamada bulunmamayı tercih etti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Haberi Hazırlayan : İrem Kuşoğlu