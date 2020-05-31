Ünlü yıldıza polis şiddeti



ABD'nin Mineapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri tüm ülkeye yayıldı. New York, Los Angeles, Washington'da binlerce gösterici polisi ve Trump'ı protesto için sokaklara çıktı.

Chicago'daki protesto gösterilerine ünlü Hollywood yıldızı John Cusack da katıldı.

Cusack, sokakta yanan bir otomobili görüntülediği sırada polisin saldırısına maruz kaldı. Polisin copuyla bisikletine vurduğunu söyleyen ünlü yıldız, o anları telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.