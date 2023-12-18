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        Haberler Gündem Güncel Diğer kimliklerini inkar eden Dıonıs Shaholli bir fotoğrafta reddettiği Azeri kimliğini taşırken yakalandı

        Ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şoke eden fotoğrafı çıktı

        Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "Pes" dedirten iddialar ortaya çıkan iş insanı Dıonıs Shaholli hakkında şoke eden yeni fotoğraf karesi gündeme bomba gibi düştü. Rus vatandaşı olarak Khamzat Ismaılov isimini de taşıdığını mahkeme ve savcılıkta söyleyen Shaholli, Azerbaycanlı Azad Isayev değilim demişti. Shaholli'nni ortaya çıkan yeni fotoğraf karesinde, Azad Isayev kimliğini taşıdığı görülüyor. Bir dönem ünlü şarkıcı Röya ile yaşadığı ilişki ile ülkesinde gündem olan Azad Isayev hakkında, daha sonra dolandırıcılık suçlamasıyla kırmızı bülten çıkarılmıştı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 18.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:19
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        Ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şoke eden fotoğrafı çıktı
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        İstanbul’da, Bakırköy ve Küçükçekmece’de yapılan iki farklı dolandırıcılık ve tehdit şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Arnavutluk vatandaşı Dıonıs Shaholli ile ilgili şoke eden yeni fotoğraf kareleri ortaya çıktı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, yapılan soruşturmada Shaholli’nin evinde Rusya Federasyonu tarafından verilen Khamzat Ismaılov adında bir pasaport bulunmuştu.

        ÜÇÜNCÜ İSMİ KABUL ETMEMİŞTİ

        Shaholli, savcılık ve mahkemede kendisinin aynı zamanda Rus vatandaşı olduğunu ve Rusya’daki isminin de Khamzat Ismaılov olduğunu iddia etmişti. Gözaltına alınan Shaholli’nin aslında Azerbaycan tarafından dolandırıcılık suçlamasıyla kırmızı bültenle aranması bulunan Azad Isayev adlı kişi olduğu ihbarı üzerine soruşturma genişletilmişti. Savcılık ve mahkemede, kendisine kırmızı bültenle aranan Azad Isayev’ın fotoğrafı gösterildi. Gösterilen fotoğraftaki kişinin kendisine benzediğini ancak kendisinin Azerbaycanlı ve o kişi olmadığını iddia etti.

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        ŞOKE EDEN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

        İfadesini çelişki bulan mahkeme Shaholli, hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Shaholli’nin, Azeraycanlı Azad Isayev olup olmadığı yönde çalışma başlatıldı. Tüm bunlar yaşanırken, “Ben Azad Isayev değilim” diyen Shaholli’nin şoke eden fotoğraf kareleri ortaya çıktı. Shaholli’nin ortaya çıkan fotoğraf karesinde, Azad Isayev adını taşıyan Azerbaycan pasaportunu iki eliyle tutarak kameraya gösterdiği görülüyor. Ayrıca, Azad Isayev adını taşıyan Azerbaycan pasaportunun da yakın çekim çekilmiş fotoğraf karesi ortaya çıktı.

        YENİ İHBARLAR GELDİ

        Habertük’ün haberinden sonra polis tarafından da yeni bir çalışma başlatılırken, yeni ihbarların da geldiği belirtiliyor. Haberimizden sonra Habertürk’e gelen bir ihbarda ismini vermek istemeyen bir kadın okuyucumuz “Bana anlattığı hikayesi de şu şekilde Azerbaycanlı olduğu adının Azad İsayev olduğu eşinin intihar ettiği bir kızı ve annesiyle yaşadığıydı. Hesabında bloke olduğunu söyleyip arkadaşının hesabı olan Dıonıs Shaholli hesabına para göndermemi istemişti. Temmuz 2021 yılında benden borç istedi bankadan havale yaptım geri istediğimde aylarca hakaret ve tehditler savurdu. Uğraşmak istemediğim için savcılığa gitmemiştim. Bu haberinizden sonra yarın ilk işim delillerle birlikte savcılığa başvurmak olacak “ dedi.

        AZERBAYCAN’IN ÜNLÜ İSMİYLE İLİŞKİ YAŞAMIŞTI

        Dıonıs Shaholli’nin Azad Isayev olup olmadığı yapılacak çalışmanın ardından ortaya çıkacak. Azad Isayev, bir dönem Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Röya ile yaşadığı ilişkisi ülkesinde günlerce gündem olmuştu.

        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia! Haberi Görüntüle
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