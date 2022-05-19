İlk kez sergileniyor

Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi, 18 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda açıldı. Sergi alanında akla ilk gelebilecek birçok el yazması musiki kitabı, eski orijinal notalar, yüzyıllar öncesinden kalma çalgılar, geçmişin tanınmış üstatlarına ait kişisel eşyalar, ünlü bestecilerin enstrümanları, musiki geçmişle alakalı daha pek çok obje sergileniyor. Şu anda hayatta olmayan müzisyenlerle sınırlı tutulmuş olan bu etkinlik, Türkiye’de ilk defa düzenlendi.
Sergide pek çok obje bir araya getirildi. Melih Kibar’a, Cem Karaca’ya, Kayahan’a, Zeki Müren’e ait eşyalar, Müslüm Gürses’e ait meşhur beyaz takım elbise, Barış Manço’ya ait eşyalar ve Manço’nun piyanosu Türk Popüler Müzik Kategorisi'nde sergileniyor.
Sergiyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan bir sanatsever, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, “Buradaki herkesin bu ülke için bıraktığı bir söz, bir saz var, bir değer var. Bu değerler gibi gençlerimiz de bir değer bırakmalı. İnşallah gençlerimizden bu değerleri bırakmasını bekliyoruz” dedi.
Başka bir sanatsever ise bu tür manevi durumlardan mahrum kaldıklarını anlatarak, “Günümüzde biz bu kadar manevi şeylerden çok mahrum kaldık. O yüzden Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca olsun onların kullandığı malzemeleri görüp burada keyifli vakit geçirmek bize güzel bir motive sağladı, güzel oldu yani” diye konuştu.
Zeki Müren’e ilgisi olduğunu kaydeden başka bir sanatsever vatandaş, Türk sanat müziğini yansıtan eserleri ve kişileri bir arada bulunduran bu serginin çok güzel olduğunu belirterek, “Heyecan verici müzikleri dinleme fırsatı bulduk. Herkesin gelmesini istiyorum. Benim Zeki Müren’e çok ilgim var. Lise yıllarında ortaokuldan başlayan Zeki Müren ilgisi halen devam etmekte. Hayranlıkla takip edip dinlediğim insanların bizzat kişisel eşyalarını görmek beni mutlu etti. Bir kez daha ailemle gelmek isterim. Çok güzel bir organizasyon. İnşallah böyle şeylerin ülkemiz genelinde devam etmesini arzuluyorum” dedi.
Sergideki Barış Manço köşesini inceleyen minik sanatsever ise sehpanın üzerine çıkarak sembolik mikrofonda Manço’nun eseri olan 'Bugün Bayram'ı seslendirdi.
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