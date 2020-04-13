13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün 106'ncı doğum günü olan Orhan Veli Kanık, 36 yıllık kısa ömrünün 14 yılında şiirde devrim niteliğindeki 'Garip' akımını ortaya çıkaran 3 şairden biriydi.
Orhan Veli Kanık, Türk şiirindeki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi amaçlayarak şiirlerinde günlük konuşma dilini kullandı.
Şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, makale ve çeviri alanında birçok esere imza atan Orhan Veli Kanık, yeni bir zevk ortaya çıkarabilmek için eski olan her şeyden uzak durarak hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddetti.
Kafiyeyi ilkel; 'mecaz', 'teşbih', 'mübalağa' gibi edebi sanatları gereksiz bulan Orhan Veli Kanık, geçmiş edebiyatların öğrettiği her şeyi, bütün geleneği atmak amacıyla yola çıktı. Kanık'ın bu arzusu şiirinde kullanabileceği teknik olanakları azaltsa da ele aldığı konular, bahsettiği kişiler ve kullandığı sözcüklerle kendine yeni alanlar oluşturdu. Yalın bir anlatımı benimseyerek şiir dilini konuşma diline yaklaştırdı.
Melih Cevdet Anday ile Oktay Rifat da tıpkı Orhan Veli Kanık gibi şiir dilinin konuşma diline yaklaşmasını savunup eserlerini bu tarzda yazdı.
1941'de Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat, şiirlerini 'Garip' adlı kitapta yayınlayarak 'Garip' akımının doğmasına neden oldu. Bu akım, özellikle 1940 - 1950 arasında Cumhuriyet dönemi şiirinde büyük etki bıraktı. 'Garip', hem yıkıcı hem de yapıcı özelliğiyle Türk şiirinde bir mihenk taşı kabul edildi.Necati Cumalı - Sabahattin Ali - Orhan Veli Kanık - Azra Erhat - Nurullah Ataç - Bedri Rahmi Eyüboğlu
GARİP AKIMININ ÖZELLİKLERİ
* Ölçüye başkaldırıp serbest yazmak.
* Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek.
* Şairane duyuları, parlak görüntüleri şiirden silmek.
* Şiiri hayal gücünün kapalı duvarlarından kurtarıp gerçek hayata çıkarmak, yapmacıksız tabii bir söyleyişle, günlük yaşayış içinde halktan insanları yakalamak.
* Her çeşit kelimeyi konuyu şiire sokmak, halk deyişlerinden yararlanmak ve toplumla ilgili yergiye yer vermek.
Orhan Veli Kanık, 14 yıllık kariyerinde Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat ile birlikte şiire getirdiği yenilikler nedeniyle önceleri büyük ölçüde yadırganarak çok sert eleştiriler aldı ve küçümsendi.
Geleneklerin dışına çıkan eserleri, önce şaşkınlık ve yadırgama, daha sonra eğlenme ve aşağılamayla karşılansa da hep ilgi uyandırdı. Bu ilgi ise kısa zamanda kendisine duyulan anlayış, sevgi ve hayranlığın artmasına yol açtı.
13 Nisan 1914'te doğan Orhan Veli Kanık, 14 Kasım 1950'de hayatını kaybetti.
ŞİİR KİTAPLARI
* Garip
* Vazgeçemediğim
* Destan Gibi
* Yenisi
* Karşı
* Bütün Şiirleri
HİKÂYE KİTABI
* Hoşgör Köftecisi
HİKÂYE / ŞİİR KİTABI
* Nasreddin Hoca Hikâyeleri
YAZILARININ DERLENDİĞİ KİTAPLARI
* Nesir Yazıları
* Edebiyat Dünyamız
* Bütün Yazıları
MEKTUPLARININ DERLENDİĞİ KİTABI
* Yalnız Seni Arıyorum
ÇEVİRİLERİ
* Bir Kapı ya Açık Durmalı ya Kapalı
* Barberine
* Scapin'in Dolapları
* Sicilyalı yahut Resimli Muhabbet
* Tartuffe
* Versailles Tulûatı
* Üç Hikâye
* Turcaret
* Hamlet ve Venedikli Tüccar
* Batıdan Şiirler
* Antigone
* Saygılı Yosma
* Bütün Çeviri Şiirleri
* El Kapısında
Orhan Veli Kanık'ın ünlü şiirlerinden biri 'Beni Bu Havalar Mahvetti'dir.
Siz, siz olun bu baharın ilk günlerindeki güzel havaların çekiciliğine kapılarak karantina disiplininden uzaklaşıp dışarıya çıkmayın.
Kendinizi, sevdiklerinizi ve hiç tanımadığınız insanları mahvetmeyin.
Edebiyatımızda iz bırakan Orhan Veli Kanık ve diğer şairlerin şiirlerini okumanın tam sırası...
BENİ BU HAVALAR MAHVETTİ
Beni bu güzel havalar mahvetti,
Böyle havada istifa ettim
Evkaftaki memuriyetimden.
Tütüne böyle havada alıştım,
Böyle havada âşık oldum;
Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum;
Şiir yazma hastalığım
Hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.
BEDAVA
Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekanlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava
İSTANBUL'U DİNLİYORUM
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadının suya değiyor ayakları;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Serin serin Kapalıçarşı
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa
Güvercin dolu avlular
Çekiç sesleri geliyor doklardan
Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Başımda eski alemlerin sarhoşluğu
Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;
Dinmiş lodosların uğultusu içinde
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir yosma geçiyor kaldırımdan;
Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.
Bir şey düşüyor elinden yere;
Bir gül olmalı;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;
Alnın sıcak mı, değil mi, biliyorum;
Dudakların ıslak mı, değil mi, biliyorum;
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
Kalbinin vuruşundan anlıyorum;
İstanbul'u dinliyorum
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