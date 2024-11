Ünlü oyuncu Paul Teal hayatını kaybetti

Yakın zaman önce, 'Descendants, The Rise of Red" ve 'Lilly' filmlerinde rol alan, 'One Tree Hill' dizisiyle ise geniş çevrelerce tanınan Paul Teal, yaşamını yitirdi.

Oyuncunun ölüm haberini menajeri Susan Tolar Walters, şu sözlerle duyurdu: Sevgili aktörümüz ve dostumuz Paul Teal'in vefat haberini en içten üzüntümüzle paylaşıyoruz. Olağanüstü yeteneği ve nazik ruhu, onu tanıma ayrıcalığına sahip olan herkesin kalbine dokundu. Geride bıraktığı boşluk derinden hissedilecek. Huzur içinde yat sevgili dostum. Seni özleyeceğiz.

REKLAM advertisement1

Paul Teal ve Emilia Torello Paul Teal'in nişanlısı Emilia Torello da Instagram sayfasında yürek burkan ifadeler kullandı. Torello; "Başarısızlığa uğramadan cesurca savaştığın bir savaşta çok erken alındın. Bir parçam seninle birlikte ölürken, senin her gün yaşamak için verdiğin mücadele gibi ben de hayattan keyif almak için mücadele edeceğime söz veriyorum. Dünya Paul Teal ile bir an bile geçirdiği için çok şanslı ve ben de bu dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana 'benimsin' diyebildim. Seni sonsuza dek seveceğim sözleriyle veda etti.

Paul Teal ve Emilia Torello