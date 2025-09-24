İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Laurent Savry, Cardinale’in Fransa’nın Nemours kentinde, çocuklarının yanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

REKLAM advertisement1

Claudia Cardinale, rol aldığı filmlerin yanı sıra, Papa VI. Paul ile yaptığı görüşmeye mini etekle katılarak, Vatikan protokolünü hiçe sayan tavrıyla hafızalara kazınmıştı.

Claudia Cardinale, İtalyan bir ailenin kızı olarak Nisan 1938'te Tunus'ta dünyaya geldi. Cardinale'nin sinema dünyasıyla tanışması, 1957'de Tunus'ta düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanarak Venedik Film Festivali'ne katılma hakkı kazanmasıyla gerçekleşti.

Gençlik yıllarında küçük rollerde yer alırken tecavüze uğradı ve hamile olduğunu öğrendiğinde bir mentoru onu Londra’da gizlice doğum yapmaya ikna etti. Uzun süre oğlu Patrick’i çevresine küçük kardeşi olarak tanıttı. Fransızca, Arapça ve Sicilya lehçesiyle büyüdüğü için aksanı İtalyanca projelerde 'uygunsuz' bulundu ve sesi başka oyuncular tarafından dublajlandı.

1960'larda daha sonra evleneceği yapımcı Franco Cristaldi'nin desteğiyle İtalyan sinemasının uluslararası yıldızları arasına girdi.

Blake Edwards'ın yönettiği komedi filmi 'Pembe Panter'de ve 1968'de Sergio Leone'nin 'Bir Zamanlar Batı'da filminde rol alarak şöhretini pekiştirdi. 1970’lerin başında yapımcı Franco Cristaldi’den ayrılan Claudia Cardinale, yaşam boyu süren bir ilişkiyi Napoli’li yönetmen Pasquale Squitieri ile sürdürdü ve bu birliktelikten yine Claudia adını verdiği bir kızı oldu. İsmail Hacıoğlu - Claudia Cardinale 2000'de kadın hakları savunuculuğuyla Unesco İyi Niyet Elçisi seçildi ve 2002’de de Berlin Film Festivali’nde yaşam boyu başarı ödülüne lâyık görüldü. Claudia Cardinale - Fahriye Evcen Claudia Cardinale, 2010'da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı Türk yapımı sinema filminde rol aldı. Candinale, canlandırdığı 'Sinyora Enrica' ile 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Claudia Cardinale, ayrıca 27. İstanbul Film Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne lâyık görüldü.