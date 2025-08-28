Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt'ın başrollerini paylaştığı 'Şeytan Marka Giyer 2'nin çekimleri devam ediyor.

Dün, New York'ta gerçekleşen çekimlerde Anne Hathaway, talihsiz bir an yaşadı.

Anne Hathaway, sağ ayağındaki ayakkabısının topuğunun kırılmasıyla merdivenlerden düştü.

Anne Hathaway, set ekibi yardıma gelene kadar hızlıca ayağa kalkarak, poz verdi. Hathaway'in merdivenlerden düşme anının senaryo gereği çekilen bir sahne olabileceği de yabancı basına yansıdı.

Aynı adlı kitaptan uyarlanan 2006 yapımı film, üniversitenin gazetecilik bölümünden yeni mezun olan Andy'nin (Anne Hathaway), Vogue'un şef editörü Anna Wintour'dan ilhamla yaratılan 'Anna Miranda Priestly' karakterinin (Meryl Streep) asistanı olarak yayıncılık dünyasının en çok arzu edilen işlerinden birini elde etmesini konu alıyor. 'Andy', meslektaşı olan asistan (Emily Blunt) sayesinde dergi ve yüksek moda dünyasına dalıyor.

Gösterildiği dönemde büyük ses getiren ve devam filmi de heyecanla beklenen 'Şeytan Marka Giyer 2' nin 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.