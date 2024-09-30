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        Haberler Dünyadan Ünlü model Nina Agdal anne oldu - Magazin haberleri

        Ünlü model Nina Agdal anne oldu

        Dünyaca ünlü Danimarkalı model Nina Agdal, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Logan Paul ile birliktelik yaşayan Agdal, kızının adını da açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:03
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          ABD'li YouTuber Logan Paul ile nişanlı olan Danimarkalı model Nina Agdal, anne oldu. 29 yaşındaki Paul ile 32 yaşındaki süper model, bir kızları olduğu haberini sosyal medyadan duyurdu.

        • 2

          Çift, bebeklerinin yüzünü de gösterdikleri paylaşımda, kızlarına 'Esmé Agdal Paul' adını verdiklerini açıkladı.

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          Logan Paul ve Nina Agdal ikilisi, bebek bekledikleri haberini nisan ayında duyurmuştu. Ünlü model, büyüyen karnını gözler önüne seren fotoğrafını paylaşarak, "Bir başka Paul bu sonbaharda geliyor" ifadesini kullanmıştı.

        • 4

          COMO GÖLÜ'NDE EVLENME TEKLİFİ

          Bir yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2023'te İtalya'nın Como Gölü bölgesinde nişanlanan Nina Agdal ile Logan Paul, ilk kez anne baba olma heyecanı yaşıyor.

        • 5

          2 YILDIR BİRLİKTELER

          Nina Agdal ile Logan Paul ikilisinin birlikteliği hakkında ilk söylentiler Haziran 2022'de Londra'da bir akşam birlikte görülmelerinin ardından çıkmıştı. Çift, aşklarını aynı yıl aralık ayında sosyal medyadan ilan etmişti.

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          AGDAL'IN AŞK DEFTERİ

          Nina Agdal daha önce Maroon 5 grubu solisti Adam Levine, The Wanted grubu solisti Max George ve ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile birliktelik yaşamıştı.

          Nina Agdal, eski bir model olan Christie Brinkley'in oğlu Jack Brinkley-Cook ile dört yıllık birlikteliğini Kasım 2021'de bitirmişti.

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