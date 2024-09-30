Ünlü model Nina Agdal anne oldu

AGDAL'IN AŞK DEFTERİ

Nina Agdal daha önce Maroon 5 grubu solisti Adam Levine, The Wanted grubu solisti Max George ve ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile birliktelik yaşamıştı.

Nina Agdal, eski bir model olan Christie Brinkley'in oğlu Jack Brinkley-Cook ile dört yıllık birlikteliğini Kasım 2021'de bitirmişti.