Ünlü modacı Giorgio Armani'nin hayatı film oluyor

Geçen hafta hayatını kaybeden modanın İtalyan devi Giorgio Armani'nin hayatı film oluyor. 'Moda kralı', 'Made in Italy'nin yaratıcısı' ve 'Asla solmayacak bir stil ikonu' gibi birçok nitelendirmeyle anılan Armani'nin ardından 'Armani-The King of Fashion' adlı bir biyografik film projesi hazırlanıyor.

91 yaşında hayatını kaybeden modacının hayatını anlatan filmi İtalyan yapımcı Andrea Iervolino çekecek.

"Armani'nin vefatı, Armani isminin İtalya ve dünya için temsil ettiği derin değer ve anlamı bir kez daha ön plana çıkardı" diyen yapımcıya göre bu film; "uluslararası modanın en büyük yenilikçilerinden birine ve İtalyan kimliğinin dünya çapında silinmez bir sembolüne saygı duruşunda bulunma arzusundan" ortaya çıktı.

Giorgio Armani'nin kişisel ve profesyonel gelişimini konu alacak olan filmin senaryosunu Bobby Moresco kaleme alacak. Filmin oyuncu kadrosunda kimin yer alacağı ve vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.

4 Eylül'de karaciğer yetmezliği nedeniyle hayata veda eden Giorgio Armani, daha önce Martin Scorsese'nin 2015 tarihli kısa filmine konu olmuştu.