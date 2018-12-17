18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Çarpıcı makyajlarda imzası olan makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar, 2019 makyaj trendlerini ve ünlüler tarafından en çok tercih edilenleri yorumluyor.
“Dünyada Kendall Jenner, Bella Hadid, Kaia Gerber’in makyaj trendi öncülüğünü Türkiye’de Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu, Hazar Ergüçlü gibi isimler devam ettiriyor.”
Yeni sezonun iddialı rengi bordo rujlar, ten makyajındaki naturelleşme, özel günlerde altın ve parlaklık veren makyajlar fazlasıyla göze çarpıyor.
Yurtdışına açılan makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar, 2019 yılı makyaj trendlerini ve dünyadaki ünlü isimler ile aynı trendleri takip eden Türk ünlüleri değerlendiriyor.
Usta makyaj artistinin, sezon trendini en iyi yansıttığına inandığı ünlüler Kendall Jenner, Bella Hadid, Kaia Gerber, Gigi Hadid, Kim Kardashian, Angelina Jolie ve Jennifer Lopez.
Akpınar, sezonda eş zamanlı birkaç modaya dikkat çekerken, en vazgeçilmezinin “no make-up” make-up, yani makyajsız görünüm veren makyaj olduğunun altını çiziyor.
Sezona hızlı geri dönüş yapan “smokey” göz makyajının, siyahtan başlayarak tarçın ve kızıl tonlara varan çeşitlemelerinin çok moda olduğuna da değiniyor.
“Özellikle göz kalemi ve farın smokey yani dumansı dağınık duruşu, önümüzdeki yaza doğru ülkemizde de çok görülmeye başlayacak” diye sözlerine ekliyor.
“Dünyada Kendall Jenner, Bella Hadid, Kaia Gerber’in makyaj trendi öncülüğünü Türkiye’de Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu, Hazar Ergüçlü gibi isimler devam ettiriyor.”diyerek de makyaj konusunda trendlerin keyifle uygulandığı isimleri de söylüyor.
Ruj renklerinde çoğunlukla nude kahve tonlarının sevilmesinin yanında, bu sezon parlak ve ıslak görünümlü lipglos modasının geri geldiğinden bahseden Hamiyet Akpınar, daha az kontur ve daha az highlighter’ın birçok kişi tarafından şimdiden Türkiye’de de uygulanmaya başlandığından söz ediyor.
Aralarında Farah Zeynep Abdullah, Demet Özdemir, Neslihan Atagül Doğulu ve Aybüke Pusat’ın da bulunduğu birçok ünlü isime yaptığı göz alıcı makyajlarla adından söz ettiren makyaj sanatçısı, yoğun ışıltı ve aydınlatıcının etkisini de belirterek, yeni sezon modasındaki en belirgin trendleri yansıtan bir görünüme kavuşmanın ipuçlarını sevenleriyle paylaşıyor.
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