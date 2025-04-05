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        Haberler Dünyadan Ünlü komedyen, cinsel istismarla suçlandı - Magazin haberleri

        Ünlü komedyen, cinsel istismarla suçlandı

        Ünlü komedyen Russell Brand, 1999 - 2005 arasında işlendiği iddia edilen tecavüz ve cinsel istismar suçlamalarıyla 2 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 17:52 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:01
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        Cinsel istismarla suçlandı
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        Ünlü komedyen ve oyuncu Russell Brand, 1999 - 2005 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen tecavüz ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanacak. 50 yaşındaki Brand hakkında açılan dava, dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

        İDDİALARIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Daily Mail'in haberine göre; Eylül 2023'te İngiliz basınında yer alan bir dizi cinsel saldırı iddiasının ardından, Brand hakkında resmi soruşturma başlatıldı. Suçlamalar, dört ayrı kadının beyanlarına dayanıyor.

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        Russell Brand’e yöneltilen suçlamalar şöyle:

        1999'da; Bournemouth’ta tecavüz.

        2001'de; Londra Westminster’da cinsel istismar.

        2004'te; Londra Westminster’da tecavüz ve cinsel istismar.

        2004 - 2005 arasında; Londra Westminster’da cinsel istismar.

        DAVA 2 MAYIS'TA GÖRÜLECEK

        Brand’in 2 Mayıs’ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Ancak ünlü komedyenin şu anda ABD’de olduğu tahmin ediliyor.

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        #Russell Brand

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