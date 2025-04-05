Ünlü komedyen, cinsel istismarla suçlandı

Ünlü komedyen ve oyuncu Russell Brand, 1999 - 2005 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen tecavüz ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanacak. 50 yaşındaki Brand hakkında açılan dava, dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

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İDDİALARIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daily Mail'in haberine göre; Eylül 2023'te İngiliz basınında yer alan bir dizi cinsel saldırı iddiasının ardından, Brand hakkında resmi soruşturma başlatıldı. Suçlamalar, dört ayrı kadının beyanlarına dayanıyor.

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Russell Brand’e yöneltilen suçlamalar şöyle:

1999'da; Bournemouth’ta tecavüz.

2001'de; Londra Westminster’da cinsel istismar.

2004'te; Londra Westminster’da tecavüz ve cinsel istismar.

2004 - 2005 arasında; Londra Westminster’da cinsel istismar.

DAVA 2 MAYIS'TA GÖRÜLECEK

Brand’in 2 Mayıs’ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Ancak ünlü komedyenin şu anda ABD’de olduğu tahmin ediliyor.