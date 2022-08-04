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Galatasaray'ın transfer gündemindeki Dries Mertens kimdir, nereli ve kaç yaşında? işte biyografisi

Napoli'ye olan sadakatinden dolayı Juventus'un teklifini kabul etmeyen ünlü futbolcu Dries Mertens'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Dries Mertens kimdir, nerelidir ve kaç yaşındır? İşte haberimizin ayrıntıları...

04.08.2022 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Belçikalı milli oyuncu Dries Mertens günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda. Napoli'den ayrıldığını açıklayan yıldız oyuncu Mertens'i Galatasaray yönetiminin kadrosuna almak istidiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajeriyle temas kurdu ancak Mertens'in sıcak bakıp bakmadığı ise tam olarak bilinmiyor. Peki Dries Mertens kimdir? İşte haberimizin detayları...

  • DRIES MERTENS KİMDİR?

    6 Mayıs 1987'de Belçika'da doğdu. Profesyonel futbol hayatına 2005 yılında Gent takımında başladı. Hollanda ikinci liginde en önemli futbolculardan birisi oldu ve Apeldoorn'da kaptanı oldu. 2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda ikinci ligin'de En Büyük Yetenekli ödülü aldı. 2009 yılında Utrecht ile sözleşme imzaladı. n 2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte PSV'ye transfer oldu. PSV'de forma girdiği ilk sezonunda, 33 maça çıktı ve 21 gol kaydetti.

  • 16 Haziran 2013 tarihinde, Mertens'in menajeri Soren Lerby Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı. 

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    1 Ekim 2010 tarihinde, Mertens Belçika millî takımı teknik direktörü tarafından Kazakistan ve Avusturya'ya karşı oynayacakları 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri'ne çağırdı.

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