YouTube ve Snapchat üzerinden paylaştığı videolarla popülerlik elde eden Shonduras lakaplı Shaun McBride, geçtiğimiz günlerde Hawaii tatilinden üzücü bir video paylaştı.

Paylaştığı videoda McBride, kendisi gibi ünlü eşi Jenny McBride, çocukları ve dostlarıyla Hawaii'de bir patikadan yürüyorlardı. Ancak o sırada çocukların arkasından yürüyen fenomenin eşi Jenny, dengesini kaybederek 5-6 metre yükseklikten yere yuvarlandı.

Kameraların kayıtta olduğu sırada gerçekleşen olayda "Jenny, Jenny aman tanrım" sesleri yükseldi. Shonduras aşağı inerek eşini kontrol etti. Neyse ki korkulan olmadı ve genç kadın kafasını kayalara çarpmadı. Yaşadığı talihsiz olay sebebiyle Jenny'nin ayağında incinme meydana geldi.

Genç kadın verdiği demeçte olayı "Elimi tutan 3 yaşındaki kızım, 'anne' diye bağırmaya başladı, hayatımın en kötü anı gibi geldi" cümleleriyle anlattı. Ancak fenomen ailenin yaşadıklarını sosyal medyada paylaşması eleştirileri beraberinde getirdi.

'Jenny uçurumdan yuvarlandı' başlıklı 20 dakikalık videoda Jenny, "Bir anda döndüğümü ve eşimi tutmaya çalıştığımı hatırlıyorum çünkü kelimenin tam anlamıyla öleceğimi sandım" diyerek konuşmasına başladı.

Gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatan kadına destek mesajları geldi. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları Shonduras'ı, acı olayı reklam yapmak amacıyla kullanmakla suçladı. Shonduras video ile ilgili sessiz kalmayı tercih etti.