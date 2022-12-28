Vedik astrolojinin önde gelen isimlerinden Şebnem Ekşib, Habertürk'ten Bilge Nur Akan'a 2023 ile ilgili öngörülerini paylaşıp yıllık burç yorumlarını anlattı…

Acısıyla tatlısıyla bir yılın daha sonuna geldik. 2022’nin bitimine günler kala, yeni yılla ilgili büyük bir heyecan ve umut sardı hepimizi. Peki gökyüzü yeni yıl için neler söylüyor? 2023 yılında burçları neler bekliyor? Astrolojiye göre ülkemizde ve dünyada hangi konular öne çıkıyor? 2023'ün en şanslı burçları hangileri olacak? 2023’ün önemli tarihleri hangileri? Ünlü Vedik astrolog Şebnem Ekşib 2023 yılıyla alakalı öngörülerini ve yıllık burç yorumlarını, Habertürk'ten Bilge Nur Akan'a anlattı.

Şebnem Ekşib'in 2023 öngörüleri şu şekilde:

2023’ün zor geçeceğini düşünmüyorum fakat önümüzdeki dönemde dünya kabuk değiştiriyor. Sancıyla gelen bir doğum gibi düşünebiliriz. 2023 girişim senesi olacak. Yeni olana, yenilenmeye uyum sağlayacak olanlar bu yıl kazanacak. Eskiyi devam ettirmeye çalışanlar ve yenilenen dünyaya uyum sağlayamayanlar da kaybedecek.

"TÜRKİYE'DE ŞUBAT, MART VE NİSAN AYLARI HAREKETLİ"

Türkiye için önümüzde enteresan aylar var. Şubat, mart ve nisan ayları bir hareketli geçecek gibi görünüyor. Bu aylar hem siyasi arenada hem sosyolojik olarak hem de ekonomik olarak hareketli. Nisan hatta mayısa kadar ekonomide zorlayıcı etkiler var. Ondan sonra daha rahatlayacağımız bir dönem gelebilir.

"TEK TARAFLI BAKIŞ AÇISINI GERİDE BIRAKIYORUZ"

Dünyaya bakarsak kadersel vurgular çok yüksek. Değişik ve çok farklı girişimlerin yapılacağı bir sene. Holistik bakış açısının gelişmesi üzere büyük adımlar atılacağını düşünüyorum. Tek taraflı bakış açısını geride bırakıyoruz. Her konuda geleneksel olan yıkılıyor. Özellikle tıbbi alanlarda, üçüncül tıpla ilgili önemli gelişmelerin olacağını, ruhsal arayışların çok artacağını, genel sosyolojik yapılanmada değişimler olacağını söyleyebiliriz.

Enerji sistemiyle ilgili 2023 yılında önemli adımlarının atılacağına şahit olacağız. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi farklı enerji sistemlerine geçiş olabilir. Bilimsel olarak da çok büyük gelişimlerin senesi olacak. Bunun yanında göçler maalesef artabilir. Dünyanın en önemli sorunlarından biri göçler ve bu durum devam edecek gibi görünüyor. Göçlerle ilgili özellikle batı ülkelerinin sıkıntılarının artacağını düşünüyorum.

Dünya genelinde yönetimlerde baskının artma ihtimali var. Yeni olana, yeni başlangıçlara, yeni liderlere, yeni arayışlara dönük bir enerji olduğu için eski sistemleri devam ettirmeye çalışanların baskısı artacak. Bu konuyla ilgili özellikle yılın ikinci yarısından itibaren büyük tepkiler olacağını düşünüyorum.

"DÜNYA KABUK DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Sanat ve yaratıcılıkla, dijital dünyada muazzam bir gelişim bekliyorum. Holistik çalışmalar sadece tıpta değil, dijital dünyada da çok aktif. Hologram görüşmeler devreye girebilir fakat burada çok büyük riskler var. Çünkü insanların birbirleriyle olan temaslarının azaltılmaya çalışacağını düşünüyorum. Dijital dünyada önemli ve hızlı gelişmeler olacak. Uzun süredir üzerinde çalışılan icatlar birdenbire görücüye çıkacak.

Bilgisayar sistemleri, kullandığımız cep telefonlarıyla ilgili çok ciddi değişiklikler yapılabilir ama burada tabii dikkatli olunması gerekiyor. Zira hologram sistemleriyle gerçek olmayan bir şeyleri gerçekmiş gibi bize sunabilirler. Tıbbi alanda çok önemli değişiklikler var. Bu seneden itibaren bütüncül tıbba geçişler olacak.

Dişil enerji öne çıkıyor. Kadınlar artık daha fazla kendilerini gösterme şansına sahip olacaklar. Ya da bunun için mücadele edecekler. Bu sene ayrıca girişimcilerin kazanacağı bir sene. Mark Zuckerberg, Elon Musk gibi isimlerin yanına yeni ve genç girişimciler eklenebilir.

2023’ÜN ÖNEMLİ TARİHLERİ VE YILIN ŞANSLI BURÇLARI

2023’de tutulmalar gerçekten çok önemli. Tutulmaların yaşanacağı tarihlerde kadersel etkiler bulunuyor. Bu sene Koç-Terazi aksında yoğun tutulmalar var. Bu da Koç ve Terazi burçlarının hayatlarında büyük değişim ve dönüşüm yaşayacaklarını gösteriyor.

Tutulma nisanın sonu ve mayısın ilk haftası meydana geliyor. Ve nisan ayında Jüpiter ve Rahu kavuşuyor. Bu kavuşma nisan ayının bütün dünyada ve bizde çok önemli gelişmelere gebe olabileceğini, finansal sistemde muazzam değişiklikler olabileceğini de savaşlara açık bir süreç olduğunu gösteriyor.

Özellikle nisanın ikinci yarısından itibaren bu yenilenme sürecinin çok hızlanacağını düşünüyorum. Bu enerjiden en çok Koç, Terazi, Aslan ve Yay burçları etkilenecek.

İlişkiler açısından 2023 enteresan bir sene çünkü Venüs yaz aylarında geri hareket ediyor. Tam düğün sezonunda bu gerilemenin yaşanacak olması sıkıntılı bir süreç doğurabilir.

23 Temmuz - 4 Eylül arasında evliliklere, düğünlere, nikahlara dikkat etmek gerekiyor. Belki tarihler buna göre organize edilebilir.

Yaz döneminde ayrıca ilişkilerle ilgili çok sansasyonel haberler gelebilir. Gizli ilişkilerin ortaya çıkması, ünlü kişilerin aşk skandallarıyla ilgili bu yaz çok hareketli geçecek gibi görünüyor.

Aslan burçları ilişkilerle ilgili çok enteresan bir sene geçirecekler. Elbette bireysel haritalarına bakmak gerekiyor ama yaz aylarında ilişkilerde yanılsamalara açıklar. Mesela çok aşık gibi hissedebilirler ya da bir ilişkiyi gözlerinde büyütebilirler.

YAY BURÇLARININ BU YIL ŞANSI ÇOK YÜKSEK

2023’ün genişleme ve dönüşüm konusunda şanslı olan burçları Koç, Terazi, Yay, Aslan, İkizler... Özellikle Yay burçlarının şansı bu yıl çok yüksek. Ancak şansları nisan ayının ikinci yarısından itibaren aktif olacak. Aslan burçlarının, ilişkilerden yana sıkıntıları olsa da hayatın genel döngüsünde şansları yüksek.

Emlak, gayrimenkul gibi alanlarda Oğlak burçları oldukça şanslı.

Kova, Akrep, Yengeçler girişimler, kariyer, bir şeyi başlatmak adına çok şanslılar.

Boğaların yurtdışıyla bağlantılı işlerde şansları çok yüksek fakat giderlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Koçlar 2023 yılında sınırlarını ve kendi güçlerini anlayacaklar. Şansın onlarla olduğu bir sene. Sosyal çevreleri değişiyor. Yurtdışı konuları ön plana çıkabilir. Şansları açısından kıymetli bir sene geçirecekler. Fırsatlara açıklar. İlişkiler onlar için çok önemli olacak. Zira yaz aylarında beklenmedik durumlar meydana gelebilir. Venüs retrosu ilişkiler alanlarında onları etkileyecek. Yazın retrodan en fazla etkilenecek burç oldukları için 23 Temmuz - 4 Eylül arasında çok dikkatli olmaları lazım. Nisan, mayıs ve ekim aylarında hayatlarında önemli dönüşümler yaşayabilirler. Sağlıkta kiloya, damar ve kalp sağlıklarına dikkat etmelerinde fayda var. Düzenli spor ve yoga yapmalılar.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Boğa burçları bu yıl biraz daha kendi içlerine dönecek. Korkularıyla yüzleşmeleri gerekebilir. Cesur adımlar atmaya mecbur kalabilirler. Zira değişimden hoşlanmasalar da önemli adımlar atmak durumunda kalacaklar. Ertelediklerini gerçekleştirmek için harekete geçecekler. Satürn kariyer alanlarında. Bu nedenle kariyerde sorumlulukları artıyor. Özellikle yılın ikinci yarısı önemli sonuçlar elde edebilirler. Yolculuklar, yurtdışı, yurtdışı başvuruları ya da yurtdışı planlarıyla ilgili çok iyi sonuçlar alma potansiyelleri var. 2023 yılında seyahat etmek, hareket halinde olmak isteyecekler. Aile kurma potansiyelleri de var. Aile sorumlulukları, iş sorumlulukları, kişisel alanlarındaki sorumlulukları artıyor. Sağlıkta mide ve sindirim sistemlerine, alerjilere dikkat etmelerinde yarar var.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

İkizler burçları için parlama senesi… Kendilerini yeniden inşa edecekler. Yılın ilk yarısı acayip hareketli. Çünkü Mars burçlarında hareket edecek. Yenilenerek hayatı farklı şekilde ele alacaklar. Kişisel alanlarını geliştirme şansına sahip olacaklar. İkizler burçları için 2023 hedeflerini gerçekleştirme, çevrelerini geliştirme, ani beklenmedik sürprizlerle karşılaşma, kendilerine yeni yollar keşfetme senesi olacak. Mart ve nisan ayları onlar için enteresan görünüyor. Çünkü bu dönemde hem mücadele hem de başarı var. Venüs retrosu, yakın çevreleri ve girişimleriyle ilgili dikkat gerektiriyor. Özellikle 23 Temmuz - 5 Eylül arasında estetik, güzellikle ilgili bir adım atmasınlar. Aşkta da özellikle 23 Temmuz - 5 Eylül arası çok cesur kararlar gelebilir. Ticari alanlarda 5 Temmuz ila ağustos sonuna kadar çok başarılı sonuçlar alma potansiyelleri bulunuyor. Gayrimenkullerle ilgili bir planları varsa eylül ve ekim aylarında iyi sonuçlar gelebilir. Sağlıkta kan değerlerine, şekere, sinüzite, baş sorunlarına dikkat etmeleri gerekiyor.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Yengeçler bu yıl kendi gücünü yeniden öğrenmek, keşfetmek zorunda kalacaklar. Başkalarından gelen destekler bitiyor, kendi fırsatlarını kendileri yaratacaklar. Zira aileden, eşten gelen desteklerde sorunlar olabilir. Kısacası kendi ayaklarının üzerinde durma senesi. İş, statü, kariyer alanlarında Jüpiter var. O nedenle çok şanslılar. Başkalarına değil, kendilerine güvenirlerse yeni iş fırsatlarına çok açık olacaklar. Çünkü Yengeçler bu yıl iş değiştirebilirler ya da işlerini büyütebilirler. Ayrıca karşılarına yeni fırsatlar çıkabilir, statülerini geliştirebilirler. Yılın ilk yarısı disiplinli olacaklar. Bu disiplini ilerletip analitik olurlarsa, sonbaharla birlikte de bütun çabalarının meyvesini toplayacaklar. Nisan ve mayıs ayları iş, kariyer ve ev değişikliği taşınma getirebilir. Yine mart ve mayıs ayları arasında sürpriz evlilik kararları alabilirler. Özel hayatlarında evlilik kararı alma, ciddi bir ilişkiye geçme potansiyelleri var. 23 Temmuz - 5 Eylül arasındaki Venüs retrosunda parasal konularda özenli olmaları lazım. Sağlıkta kemiklere, bel bölgesine ve omurgalalarına dikkat etmelerinde fayda var.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Aslan burçları için 2023, keşif senesi olacak. Özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklarda yeni keşifler gözüküyor. İş birliklerde büyük değişimler yaşayabilirler. Evliliklerle ilgili önemli etkiler yaşayacaklar. Bu sene Aslanlar için ilişkilerde duygusallık yok, mantıklı hareket etme dönemindeler. Eğitim, kişisel gelişim, yolculuklar, yurtdışı kontaklarıyla ilgili alanlarda çok şanslılar. Şans, bereket, bolluk onlardan yana. Yeni fırsatlara çok açıklar. Kişisel bereketleri yükseliyor, o yüzden başkalarıyla ortaklığa girmeden ya da başkalarından bir şey beklemeden, istediklerini kendileri yapsınlar. Tutulmalar hayatlarında dengelemeleri gereken konuları hatırlatacak. Kararsız kaldıkları konularda netleşecekler. Aşk ve ilişkilere gelecek olursak Venüs retrosu burçlarında gerçekleşiyor. Bu nedenle yaz aylarında aşkla ilgili büyük değişimler olabilir. Eski ve yürümeyen bir ilişkiyi bırakabilirler. Ya da yeni maceralara atılma konusunda daha cesur adımlar atabilirler. Ama yazın 23 Temmuz - 5 Eylül arasında dikkatli olmaları lazım. Sağlıkta ise sindirim sistemi, safra bel, böbrek, bir de vertigoya dikkat etsinler.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Başak burçlarının son 2 senesi oldukça zor geçti fakat 2023 yılında çabalarının karşılığını alıyorlar. Çok çalışacak, çok yoğun olacaklar. Günlük rutinlerde, mesleki alanlarda, dünyevi konularda çok koşturmaları var. Son 2 yıl ne ektilerse artık bunu biçme zamanı geliyor. Para ve ekonomi alanlarındaki Venüs retrosu nedeniyle yaz aylarına, özellikle 23 Temmuz ve ağustosa dikkat. Öte yandan başkalarından gelecek desteklerden yana daha şanslılar. Kredilerde, aileden gelecek desteklerde, mirasta, nafaka konularında şanslı etkiler alabilirler. Aşkta ise özellikle yaz aylarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrılıklar, kopmalar, gizli ilişkiler, gizli ilişkilerin ortaya çıkması gündemlerinde olabilir. Sağlıkta strese bağlı rahatsızlıklara karşı dikkat. Bunun yanında bağışıklık sistemleri daha hassas olabilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Terazilerin bu yıl güvenli alanlarda kalmaları gerekiyor. Bu sene aşk ve ilişkiler adına çok cesur kararlar alabilirler. Ancak ilişkilerde risk almamaları gerekiyor. Ayrıca yatırımlarda da bilmedikleri konulara girmemelerini tavsiye edebilirim. Para piyasalarında temkinli olmalılar. Kısaca hayatla kumar oynamaları gereken bir sene değil. Riskli işlere girmezlerse para alanları oldukça pozitif. Diğer yandan bu yıl çocuklarla ilgili sorumlulukları artabilir, çocuk sahibi olabilirler. Keyif ve zevk aldıkları noktaları yeniden inşa edecekler. Yurtdışı konuları, her türlü ortaklıklar, iş teklifleri, taşınma, yeni bir yere geçme konularında oldukça şanslılar. İlişkilerle ilgili yaz ayları bir hayli önemli. Bir ilişkiye başlarken, evlilik adımı atarlarken çok dikkat etmelerinde fayda varç Ağustos hem maddi alanlar hem ilişkiler adına hassas bir ay. Aslında ilişkiler adına genişleme potansiyelleri var. Çünkü ikili ilişkilerini de gösteren yerde Jüpiter ilerleyecek. Ama bir taraftan da burada tutulmalar gerçekleşiyor. Yani ilişkilerle ilgili hem karışıklık içerisindeler hem de bu alanda bir genişleme var. Sağlıkta tansiyon, kan değerleri, kalp sağlığına dikkat.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Akrep burçları hayatlarının temellerini yeniden gözden geçirme senesinde. Özellikle yükselen Akrepler için konuşursak, yeniden yapılanma yılında olacaklar. Aile ve yuva alanlarını odak noktalarına alıyorlar. Aile içindeki sorumlulukları artıyor. Ev, ev ödemeleri, taşınmalar, mekan değişiklikleri, tadilatlar öne çıkıyor. İş konularında da tamamen bir yapılanma gözüküyor. Duygusal ihtiyaçlarla sorumluluklar arasında denge kurmaları gerekiyor. Akreplerin bu sene biraz yalnız kalma potansiyelleri bulunuyor. Hayatlarındaki fazlalıkları atacaklar. Diğer taraftan kişisel alanlarını ve sınırlarını iyi çizdikleri bir süreç olacak. Aile hayatı onlar için en önemli konulardan bir tanesi. Miras ve benzeri konularda şanslı etkiler altındalar. Çalışma hayatı ve mesleki konularla ilgili güzel fırsatlar yakalayacaklar. Mesleki konularda cesur adımlar atacaklar, yenilecekler. Zira Akrepler iş teklifleri açısından da çok şanslılar. Ekonomik ve para konularında 2023 güzel gözüküyor. Diğer taraftan ailevi konularda uğraşmaları gereken birtakım konular olabilir 20 Temmuz - 5 Eylül arasındaki Venüs retrosu kariyer alanlarını etkileyecek. Sanatla, estetikle, sahneyle ilgili bir iş yapıyorlarsa dikkat etmeleri gerekiyor. Bu süreçte işle ve kariyerle ilgili riskli adımlar atmamalarını öneririm. Sağlıkta bacaklara, eklemlere, damar sağlığına, varislere ve kistlere dikkat.

YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Yay burçları yılın en şanslı burçlarından bir tanesi… Hayatın tadını çıkarmak bu sene Yaylara kalıyor. Aşk ve fırsatlar konusunda pozitif etkiler alıyorlar. Uzun süredir çok zorlanıyorlardı fakat hayatın tadını işaret eden noktalarda Jüpiter var. Burayı yeniden yapılandıracaklar. Bu sene Yayların girişim senesi değil, uzun süredir unuttukları hayatın tadını çıkarıp eğlenme senesi… Eğlence sektörüyle ilgili bir işleri varsa çok başarılı olacaklar. Dahası bir hobilerini mesleğe çevirebilirler veya bu alanı çok geliştirebilirler. Çocuk sahibi olmak isteyen Yay burçları da bu sene çocuk sahibi olabilir. Eğitim ve benzeri alanlarda, kişisel gelişim alanında da çok gelişme potansiyelleri var. Para konusunda şanslılar fakat harcamalarına dikkat etsinler. Sağlıkta ise ciğerlere, bağışıklık sistemlerine ve alerjilere dikkat etmelerinde fayda var.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Oğlak burçlarının son 2.5 yıldır sorumlulukları çok artmıştı, türlü zorluk yaşamışlardı, ağır yükler altında kalmışlardı. Yeni senede Satürn artık Oğlak burcundan çıkıyor ve hafifliyorlar. Öte yandan hayatta değer verdikleriyle ilgili yeniden bir yapılandırma yapmak durumundalar. Aileye dönme, sevdiklerini biraz daha ön plana alma eğilimleri var. İç huzurları onlar için çok önemli olacak ve bunun arayışını yapacaklar. Ev değişikliği, yer değişikliği, gayrimenkullerle ilgili alanlarda çok şanslılar. Emlak işleri yapıyorlarsa gezegenler tarafından desteklenecekler. Aile kurma, yenilenme temalarının üzerinde duracaklar. Aynı zamanda Oğlaklar için kazançlar var. Örneğin rutin bir şekilde kazanç elde edecekleri bir iş alabilirler. Bir taraftan da paranın, maddi konuların değerini çok sorgulayacakları bir süreç gözüküyor. İlişkilerde ise fırsatlara açıklar. Haziranda evlilik, nikah gibi konular hızlanabilir. Aile kurmaya dönük olacakları için evlilik kararları gelebilir. Özellikle 11 Mayıs - 30 Haziran arasında ilişkilerle ilgili radikal kararlar alma potansiyelleri var. Sağlıkta boğaz bölgesine, tiroidlere ve ses tellerine dikkat!

KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Kova burçları bu sene “Yeniden yapılanıyorum, dönüşümlere, yeniliklere açığım” diyecek. Özellikle sorumluluklarının arttığını söylesek hiç de yalan olmaz. İlişkilerde, otorite sembolleriyle ilgili biraz zorlanabilirler. Bu sene kendi işlerini yapmak, girişimci olmak, işlerini büyütmek, çok çalışmak, kişisel alanlarını yeniden yapılandırmak isteyecekler. Özgürlüğüne düşkün Kovaların özgürleşme ihtiyacı daha da artacak. Çabuk ve hızlı gelen başarılardan ziyade uzun vadeye yayılacak işler ve durumlar hayatlarında aktif olacak. Özgürleşme ve kendilerini geliştirme senesine girecekler. Doğru girişimlerle çok büyüyecek, yakın çevrelerinden çok destek alacaklar. Çok hareketli bir seneye giriyorlar. Sık sık seyahat edecek, bolca koşuşturacaklar. Ayrıca sosyal medyayla bağlantılı işlerde çok başarılı olma potansiyelleri bulunuyor. İletişim, reklam, halkla ilişkilerle uğraşıyorlarsa olumlu etkiler gözüküyor. Kitap yazmayı planlıyorlarsa çok güzel eserler ortaya çıkarabilirler ya da popüler olabilirler. Aşkta da mayıs ayı çok şans getiriyor. Diğer yandan ilişkiler ve evlilikle ilgili 23 Temmuz - 5 Eylül arasında büyük karışıklık var. Kesinlikle bu tarih arasında nikâh yapmamaları lazım. Süregelen evliliklerle ilgili de bu tarih aralığı riskli. Çünkü özgürleşme ihtiyacı ayrılıkları da beraberinde getirebilir. Sağlıkta ise dolaşım sistemine ve lenflere dikkat etmelerinde yarar var.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARINI 2023'TE NELER BEKLİYOR?

Bu sene Balık burçları içeriden kendilerini büyütecekler. Kendi dinamiklerini yeniden oluşturarak kişisel gelişimlerini bir üst perdeye taşıyacaklar. Balıklar için 2023 aslında görünme ya da parlama senesi değil. Sahnede olmak, liderlik yapmak değil de, birikim yapmak için uğraş verecekler. Dost biriktirmek, para biriktirmek, bağlantı geliştirmek onlar için ön planda olacak. Yalnız kalma ihtiyaçları da çok artacak. Satürn onları geriye çektiği için sosyalleşmek, büyümek, ortaya çıkmak, dominant bir şeyin içinde olmak istemeyecekler. Ama kendilerine yatırım yapmak ve iç dünyalarını geliştirmek adına çok olumlu bir dönemden geçecekler. Jüpiter, para alanlarında olduğu için parasal konularda şanslılar. Fakat 21 Nisan - 15 Mayıs arasındaki Merkür retrosunda para konularına dikkat etmeleri gerekiyor. Bu sene onlar için risk alma senesi değil. Aşk ve ilişkilerde de yalnızlaşma senesi. Biraz daha kendi içlerine çekilip yalnızca düzgün ve ciddi ilişkilere şans verecekler. Nisan, mayıs ve ekim aylarındaki tutulmalarda maddi değerlerini, dostlarını, hayata bakışlarını yeniden gözden geçirebilirler. Sadece kendilerine değer veren insanların hayatlarında kalmalarını isteyecekler. Sağlıkta ise sırt bölgesi, eklemler, merkezi sinir sistemi ve kiloya dikkat.

Haberi Hazırlayan : Bilge Nur Akan