Ünlü aktris Sharon Stone Beşiktaş formasıyla poz verdi

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Golden Globe Yönetim Kurulu üyesi Barbaros Tapan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Stone, İstanbul'da kaldığı otelin odasından gördüğü boğaz manzaralı Beşiktaş Stadyumu'na olan hayranlığını dile getirdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, Stone'a bir forma hediye etti.

Ödül töreni için Bodrum'a geçen Stone, burada Barbaros Tapan ile tekne turuna çıktı. Tapan, Stone'a Beşiktaş formasını teslim ederek fotoğraf çektirdi. Sharon Stone'un Beşiktaş formasıyla Bodrum sokaklarında görüntülenmesi, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Stone'un Türkiye ziyareti ve Beşiktaş forması giymesi, hem yerel hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

MEGAN FOX'DAN SONRA SHARON STONE Sharen Stone'nun Beşiktaş forması ile poz vermesi sonrası geçtiğimiz yıllarda bir başka Hollywood yıldızı Megan Fox'un Beşiktaş forması ile verdiği pozu akıllara getirdi.