Ünlü Afgan komedyen öldürüldü!

Afganistan'nın ünlü komedyeni Khasha Zwan Kandehar eyaletinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Khasha Zwan olarak da bilinen Nazar Mohammad'in evinden çıktıktan sonra öldürüldüğü ifade edildi.

Zwan'ın ailesi, cinayetten Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban iddiaları reddetti. Zwan'ın bir ağaca bağlanarak boğazının kesildiği ve yerde yatarken bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Zwan'ın öldürülmeden önce Taliban tarafından kaçırılıp bir araçta şiddet gördüğüne ilişkin bir video da sosyal medyada paylaşıldı.

Daha önce de CNN, Taliban'ın ABD Ordusu için çalışan Afgan tercüman Sohail Pardis'in kafasını kestiğini bildirmişti.