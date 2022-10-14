Üniversiteye başlayan Hollanda Prensesi Amalia güvenlik nedeniyle evi terk edemiyor
Hollanda Kralı Willem-Alexander, bir süreden beri suç örgütlerinin hedefinde olduğu belirtilen, tahtın kendisinden sonraki varisi, 18 yaşındaki veliaht Prenses Amalia'nın, "güvenlik nedeniyle" evinden çıkamadığını açıkladı.
Hollanda Kralı Willem-Alexander, bir süreden beri suç örgütlerinin hedefinde olduğu belirtilen, tahtın kendisinden sonraki varisi, 18 yaşındaki veliaht Prenses Amalia'nın, "güvenlik nedeniyle" evinden çıkamadığını açıkladı.
Kraliçe Maxima da, Amsterdam Üniversitesi'nde politika, hukuk ve psikoloji eğitimine başlayan Prenses'in, tehditler yüzünden başkentteki öğrenci evinde yaşamadığını söyledi.
Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesi, geçen ay savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uyuşturucu bağlantılı suç örgütlerinin Prenses Amalia ve Başbakan Mark Rutte'yi hedef alması nedeniyle bu isimlerin etrafındaki güvenlik çemberinin genişletildiğini duyurmuştu.
Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maima, İsveç'e gerçekleştirdikleri resmi ziyarette düzenledikleri basın toplantısında, bir soru üzerine, Prenses Amalia'nın Amsterdam'da yaşamadığını ve güvenlik nedeniyle Lahey’deki evinden çıkamadığını açıkladı.
Kraliçe Maxima, Amsterdam'da üniversite eğitimine başlayan ve bu kentte bir öğrenci evinde kalacağını açıklayan Prenses'in, diğer okul arkadaşları gibi bir öğrenci hayatı olmadığını söyledi.
Amalia'nın Amsterdam'da yaşamadığını ve evden çıkamadığını söyleyen Kraliçe, "Çocuğunuzun böyle yaşadığını görmek hiç hoş değil" dedi.
“Ayakta kalmasıyla gurur duyuyorum”
Kral ve Kraliçe, zorluklara rağmen Prensen Amalia'nın sınıfını geçeceğine inanıyor. Kraliçe Maxima, "Bence o çok cesur. Şunu dürüstçe söyleyeyim, onun ayakta kalmasıyla gerçekten gurur duyuyorum" dedi.
Kral Willem-Alexander da kızıyla ilgili durumu "Bunu tarif edemem, gerçekten çok zor" diye değerlendirdi.
Başbakan Mark Rutte Hollanda medyasına bunun "korkunç bir haber olduğunu söyledi.
Tehdit ve güvenlik önlemleri konusunda açıklama yapmaktan kaçınan Hollanda Başbakanı, Prenses Amalia için çok üzgün ve tehditler konusunda endişeli olduğunu vurguladı.
Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Amalia'nın bu kadar yoğun şekilde korunmasını "korkunç bulduğunu" söyledi.
Yeşilgöz, "Güvenlik hizmetlerimizin, Amalia'nın güvenliğin sağlamak için gece gündüz sıkı bir şekilde çalıştığını garanti ederim" dedi.
De Telegraaf gazetesinde, 17 Eylül'de yayımlanan haberde, Prenses Amalia ve Başbakan Rutte çevresindeki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını duyurmuştu.
Gazete, uyuşturucu ile bağlantılı "makro mafyanın", Prenses Amalia ve Başbakan Rutte'yi kaçırmakla tehdit ettiğini öne sürmüştü. Gazeteye göre, bu durumdan oldukça endişe duyan savcılık, her iki isimle ilgili güvenlik önlemlerinin arttırıldığını yazmıştı.
Savcılık, haberlere ilişkin açıklama yapmaktan kaçınmıştı.
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Üniversiteye başlayan Hollanda Prensesi Amalia güvenlik nedeniyle evi terk edemiyor/universiteye-baslayan-hollanda-prensesi-amalia-guvenlik-nedeniyle-evi-terk-edemiyor-3529144
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