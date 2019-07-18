18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Üniversite taban puanları, üniversite sınavına giren adaylar tarafından merak konusu oldu. YKS tercihlerini yapmak isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından her sene yenilenen taban ve tavan puanlarına bakıyorına erişebiliyor. Öğrenciler tercihlerini kılavuza göre yapacak.
ÜNİVERSİTE PUANLARI 2019
ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayınlamıştı. Aşağıdaki linklerden bu puanlara ulaşabilirsiniz.
Puan sorgulama işlemleri ise "YÖK Atlas" hizmetinde yer alıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversite tercihleri için birçok detaya ulaşabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI
ÖSYM, 2019 YKS tercihleri için taban puan ve başarı sıralaması açıklaması yaptı. Ön lisans programlarına ait bilgileri Tablo-3'te yer alırken, lisans programlarına ait bilgiler, tablo-4'te yer alıyor. İşte o tablolar...
TYT, AYT ve YDT'DE PUAN ŞARTI
TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.
Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için en az TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.
Lisans programlarını tercih edebilmek için en az Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.
TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı TYT’nin katkısı % 40’dır.
Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.
OBP puanı nasıl hesaplanmaktadır?
Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır
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