Üniversite adaylarının YKS maratonu başlıyor

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YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din kültürü ve Ahlak bilgisi veya ek Felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, Kimya 13 ve Biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak.

ADAYLAR 10.00 VE 15.30'DAN SONRA SINAV BİNALARINA ALINMAYACAK

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ADAYLARIN ACİL İŞ VE İŞLEMLERİNİN GÖRÜLEBİLMESİ AMACIYLA NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK BULUNDURULACAK

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri 26 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. 27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek.

SINAV DOLAYISIYLA COVID-19 ÖNLEMLERİ ALINDI

ÖSYM, Covid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı.

Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.

YKS'nin her oturumunda, Covid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

Covid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Covid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

180 BARAJ PUANI UYGULAMASI

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Covid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.