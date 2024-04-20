Union Berlin-Bayern Münih: 1-5 (MAÇ SONUCU)
Almanya Bundesliga'da ikinci sırada yer alan Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin'i 5-1 mağlup etti. Bavyera ekibine üç puanı getiren golleri Goretzka, Kane, Müller (2) ve Tel kaydetti.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin'i 5-1 mağlup etti.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasındaki maçın ilk yarısını 29. dakikada Leon Goretzka ve 45+1'de Harry Kane'nin golleriyle 2-0 tamamlandı.
Bayern Münih, 53 ve 66. dakikalarda Thomas Müller ve 61. dakikada Mathys Tel'in golleriyle 5-0 öne geçti.
Union Berlin'in golü ise 90. dakikada Yorbe Vertessen'den geldi ve Bayern Münih maçı 5-1 kazandı.
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Bayern Münih puanını 66'ya çıkarırken, Union Berlin, 29 puanda kaldı.