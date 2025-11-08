Habertürk
        Haberler Spor Futbol Almanya Union Berlin: 2 - Bayern Münih: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Union Berlin: 2 - Bayern Münih: 2 | MAÇ SONUCU

        Almanya 1. Futbol Ligi'ne (Bundesliga) 9'da 9 yaparak başlayan Bayern Münih'in, üst üste alacağı iki galibiyetle kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırma hedefi, deplasmanda Union Berlin ile 2-2 berabere kalmasıyla sona erdi. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih haftayı 28, Union Berlin ise 12 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 21:06 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        B. Münih'in rekor başlangıç hayali sona erdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Ligi'nin 10. haftasında Bayern Münih, Union Berlin'e konuk oldu. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

        Union Berlin deplasmanında galibiyet serisi sona eren Bavyera ekibi, 2014-15 sezonunda elde ettiği 10 maçlık başlangıç galibiyet rekorunu egale etme şansını kaybetti.

        Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, ev sahibi Union Berlin 27. dakikada Danilho Doekhi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 38. dakikada Luis Diaz ile beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 83. dakikada Doekhi'nin ikinci golüyle 2-1 öne geçerken Bayern Münih'te Harry Kane, 90+3'te maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

        Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 9 maçını kazanıp 10. maçta ise berabere kalarak 28 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor.

