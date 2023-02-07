Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

UNICEF: Depremde binlerce çocuk ölmüş olabilir

UNICEF Sözcüsü James Elder, dün meydana gelen depremler sonrası binlerce çocuğun ölmüş olabileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

Giriş: 07.02.2023 - 14:30 | Güncelleme: ABONE OL
UNICEF: Depremde binlerce çocuk ölmüş olabilir
HABERTURK.COM / Ajanslar

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Salı günü yaptığı açıklamada, 2 depremin ve artçı sarsıntıların Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuğun ölümüne yol açtığını düşündüklerini ifade etti.

UNICEF sözcüsü James Elder, Cenevre'de konuya ilişkin düzenlenen brifingde "Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzeyini vuran depremler dün sabah erken saatlerde binlerce çocuğun ölümüne yol açmış olabilir." diye konuştu.

UNICEF tam rakamlara ne zaman ulaşabileceklerine dair belirli bir tarih belirleyemediklerini de sözlerine ekledi.

UNICEF, Hükümet ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ortaya çıkacak ihtiyaçlar ve genişletilmiş yardım müdahaleleri konusunda koordinasyon halinde olduklarını da belirtti

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Okullar ne zamana kadar tatil, hangi gün açılacak?
Okullar ne zamana kadar tatil, hangi gün açılacak?
Artçı depremler sürüyor!
Artçı depremler sürüyor!
Hatay'da zamana karşı yarış!
Hatay'da zamana karşı yarış!
Otogarda afet bölgesi hareketliliği! 10 liraya bilet
Otogarda afet bölgesi hareketliliği! 10 liraya bilet

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.