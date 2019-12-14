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"İstanbul'da nasıl Topkapı Sarayı varsa, Doğu Anadolu Bölgesindeki en önemli eserlerden birisi İshak Paşa Sarayı" diye konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2020'nin İshakpaşa Sarayı Yılı olması için başlatılan kampanyayı şu sözlerle anlattı:
Bunu gerek sayın Bakanlarımızla gerekse sayın Kültür Bakanımızla ve akabinde plan bütçeye gelen her bakanımızla konuştuk. Burada en büyük desteği yine bakanlarımız verdi"
Sadece İshakpaşa Sarayı değil çevresi de hem tarihi hem doğal açıdan çok zengin. Ekrem Çelebi İshakpaşa Sarayı'nın turizm potansiyeline şu sözlerle dikkat çekti:
"BÖLGE TERÖRLE DEĞİL TURİZMLE ANILACAK"
"Bir Nuh'un Gemisi, iki Ağrı Dağı, üç İshakpaşa Sarayı, dört Alaska'dan sonra en büyük meteor çukuru, beş Ağrı Dağı'nın eteklerinde Osmanlı döneminde çeltik tarlalarıydı şu anda kuş cenneti olarak geçiyor. Dolayısıyla biz bu lokasyondaki değerleri toplamızda 2020 yılının İshakpaşa Sarayı Yılı olması konusunda basının önüne çıktık".
Öte yandan Ağrı Dağı da önümüzdeki yıl tırmanışa açılacak. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi herkesi Ağrı'ya davet etti ve şöyle konuştu: "İlimize en azından 1 milyon insanın gelmesini bekliyoruz. İlimizin terör değil turizm anlamında potansiyelin olduğunu ve bu potansiyelin görünmesi için herkesi Ağrı'ya davet ediyoruz."
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