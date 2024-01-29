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        Haberler Yemek Yapma Un kurabiyesi tarifi, un kurabiyesi nasıl yapılır?

        Un kurabiyesi tarifi, un kurabiyesi nasıl yapılır?

        Hem ağızda dağılması hem de kıyır kıyır oluşuyla kurabiye dendiğinde akla ilk gelen kurabiyelerden biri olan un kurabiyesi, çay saatlerinin vazgeçilmezidir. Peki bu vazgeçilmez un kurabiyesi nasıl yapılır? Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi nasıldır? Un kurabiyesinin püf noktaları nelerdir? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:23
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        Un kurabiyesi tarifi
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        Kurabiye denilince ilk akla gelen kurabiye türlerinden biri olan un kurabiyesi, hem kolay yapımı hem de ağızda dağılan yapısı ile mutfakların gözde kurabiyelerindendir. Uzun bir süre tazeliğini koruması, hızlı ve kolay yapılması gibi sebeplerle en güzel çay yanı kurabiyelerinden biri olan un kurabiyesinin birçok farklı türü bulunmaktadır. En sevileni olan klasik un kurabiyesini aşağıdaki tarifle çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

        Un Kurabiyesi Tarifi:

        Malzemeler:

        Kurabiye Hamuru için:

        • 200 gram tereyağı
        • 1 su bardağı pudra şekeri *
        • 2 su bardağı kek unu *
        • 3 çorba kaşığı buğday nişastası
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket şekerli vanilin
        • 1 tutam tuz

        *(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

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        Üzeri için:

        • Pudra Şekeri

        Un Kurabiyesi Nasıl Yapılır?

        Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da ağızda dağılan kıyır kıyır bir un kurabiyesi yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. İşte sırasıyla ağızda dağılan kıyır kıyır un kurabiyesi yapımı ve püf noktaları…

        Kıyır kıyır bir kurabiye yapmanın püf noktası öncelikle yağdan geçiyor. Tereyağından sütü ayırıp sadeyağ kısmını çıkarmanız gerekmekte. Bunun için de tereyağını küçük bir tencerede kısık ateşte eritmeniz gerekiyor. Bu işlem yapılırken tereyağı karıştırılmamalı. Tereyağı eridikçe ortaya çıkan sütlü kısmı bir kaşık yardımıyla alın. Sütlü kısmı aldıktan sonra biraz karıştırıp yeniden yukarı çıkan sütlü kısmı toplayıp kenara alın. Bu işlemi yaklaşık 15 dakika boyunca tamamlayın. Bu işlemin sonunda yağınız berrak bir renk alacak.

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        Ocaktaki işlem bittikten sonra tenceredeki yağı, dibinde de kalan sütü almamaya dikkat ederek, başka bir kâseye alın. Elde ettiğiniz sade yağın sıcak olmaması gerektiği için bu işlemin kurabiye yapılmadan 2 saat önce yapılması önerilir.

        Kıyır kıyır olacak un kurabiyeniz için sadeyağ elde etme işlemi tamamlandıktan sonra, sadeyağ ile pudra şekerini geniş bir kaba alın. Pudra şekeri mutlaka elenmiş olmalıdır.

        Sadeyağ ile pudra şekerini birkaç dakika karıştırın. Bu karıştırma işlemini elle veya kaşık yardımıyla yapabilirsiniz. Mikser kullanmamanız önerilir.

        Sadeyağ ve pudra şekerini karıştırdıktan sonra sırasıyla, elenmiş unu, nişastayı, kabartma tozunu, vanilini ve tuzu ekleyerek yoğurma işlemine devam edin.

        Kurabiye hamurunuz ele yapışmayacak bir kıvam alana kadar yoğurun. İşte bir püf noktası, hamurunuzun daha rahat şekil alması ve dağılmaması için hamuru bir süre buzdolabında bekletebilirsiniz. Dinlenen hamurunuzu kalınlığı 2 parmak olacak şekilde rulo haline getirin.

        Rulo haline getirdiğiniz hamurun kenar kısımlarını kesin. Rulo hamurun üzerine çatal yardımıyla şekil verin. Şekil verdiğiniz hamurunuzu 3 parmak kalınlığında keserek küçük kurabiyeler elde edin. Elde ettiğiniz parçaları yağlı kâğıt serilmiş tepsiye aktarın.

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        Önceden ısıtılmış 170 derecede, altlı üst ayar açık olacak şekilde fansız ayarda orta rafta 15 dakika pişirin.

        Kurabiyelerinizi fırından, altın sarısı haline gelmeden hafif kırık beyazken almalısınız.

        Fırından aldığınız kurabiyelerinizi oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kurabiyeleriniz soğuduktan sonra üzerini pudra şekeriyle süsleyin. Pudra şekerini, kurabiye sıcakken dökmek pudra şekerinin kurabiyeye yapışmasına neden olacaktır.

        Soğuyan kurabiyeleriniz artık servise hazır, afiyet olsun!

        Un Kurabiyesi Yapımı Püf Noktaları:

        Kıyır kıyır bir kurabiye elde etmek için normal tereyağı yerine sadeyağ kullanmalısınız. Bu nedenle yukarıda da anlatılan sadeyağ elde etme işlemini yapmanız gerekmektedir.

        Unun elenmiş olması ve unu kurabiye harcına yavaş yavaş eklemek dağılmayan bir kurabiye için önemlidir.

        Hamuru buzdolabında bekletmek hem kurabiyelerin daha kolay şekil alması için önemlidir hem de böylece kurabiyeleriniz pişerken dağılmazlar.

        Fırını önceden ısıtmak kurabiyelerinizin yayılmasını engeller.

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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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