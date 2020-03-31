Umut Mürare: "Evde kalmak tefekkür için güzel bir fırsat"

AA

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına, kültür sanat dünyasının önemli isimleri de destek veriyor.

Telekonferans yöntemiyle AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan sanatçı Umut Mürare de vatandaşları, yapılan uyarılara uymaya davet ediyor.

Profesyonel müzik hayatına 1994'te Grup Kardelen ile başlayan ve bu grupla 5 albüm çalışması yapan Umut Mürare'nin, 2004'te "Ben Seni Görmeden Sevdim", 2007'de "Sensiz Olmuyor" ve 2011'de çıkan "Duamsın" isimli kişisel albümleri bulunuyor.

- "Uyarıları ben çok ciddiye alıyorum"

"Evde Kal" çağrısına sosyal medyada paylaştığı videoyla destek verdiğini belirten Mürare, "Bu salgın tüm Türkiye'yi etkiledi. Açıkçası benim kendi adıma bu süreçte hayranlarımla buluşmam çok da önemli değil, hatta buluşmamamız çok daha iyi. Çünkü hem Sağlık Bakanımızın hem kıymetli Cumhurbaşkanımızın hem de bütün devlet kurumlarımızın ciddi anlamda uyarıları var. Bu uyarıları ben çok ciddiye alıyorum, aileme de aynı şekilde telkin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mürare, dünya genelinde yayılan bir virüse karşı Türkiye'nin erken önlemler almasının yaşanabilecek çok daha büyük krizleri engellediğini söyledi.

- "En yakın market veya bakkala gidiyorum"

Evinde iki kızı ve eşiyle birlikte vakit geçirdiğini aktaran sanatçı, şöyle devam etti:

"İki kızım ve eşim var, bir şey alınacağı zaman dışarıya doğal olarak ben çıkıyorum. En yakın market veya bakkal nerede varsa oraya gidiyorum. Çok da uzaklaşmıyorum açıkçası evden. Çocuklar normal okula gidiyormuş gibi televizyondan eğitimlerini tamamlamaya gayret ediyorlar. Evde yine her ailenin yaptığı gibi muhabbetimiz devam ediyor. Daha çok vakit ayırıyoruz bu vesileyle. Sosyal medyadan gelişmeleri anbean takip ediyoruz."

- "Mustafa Kutlu'nun eserlerini ben de tavsiye ediyorum"

Mürare, sosyal izolasyon sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine de vurgu yaparak, "Tefekkür etme adına da güzel bir fırsat, insan acizliğini görebiliyor. Bunların neden başımıza geldiğini sorgulama imkanı bulabiliyoruz. Normal zamanda belki farkına varamadığımız birçok nimetin şükrünü eda edebiliyoruz. Evde daha çok birbirimizle vakit geçiriyor, kendi içimize dönüyoruz." diye konuştu.

Yapılan uyarıların ciddiye alınması gerektiğine dikkati çeken Umut Mürare, şunları kaydetti:

"Sanki normal bir gripmiş gibi görülüyor ki bir gevşeklik söz konusu. Bu gevşekliği üzerimizden atmamız, işin ciddi bir boyutu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sosyal medya hesabımdan paylaşmıştım, sizin aracılığınızla tekrar söyleyeyim, 'Evde Kal Türkiyem.' Bu kitap okumak için de çok güzel bir fırsat, vaktimiz var evdeyiz, bol bol oturuyoruz. Birçok şeye fırsat bulabiliriz bu zaman diliminde. Sadece kitap okumak değil yabancı dil öğrenebiliriz, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenebiliriz, yapılacak çok şey var. Yeter ki siz programlamasını yapın. Mustafa Kutlu'nun eserlerinin okunmasını ben de tavsiye ediyorum. İnşallah en kısa zamanda kurtuluruz bu illetten. Bunun için dua ediyorum."

Sanat hayatına müzik yönetmenliği ve aranjörlüğün yanı sıra söz ve beste çalışmalarıyla devam eden Mürare, röportajın ardından "Evde Kal" çağrısını yineleyerek, "Dünya" ve "Güller Açmasa da" parçalarını seslendirdi.