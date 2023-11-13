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        Haberler Magazin Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'yı sildi - Magazin haberleri

        Umut Evirgen Serenay Sarıkaya'yı sildi

        Alina Boz ile aşk yaşayan Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti. Evirgen, yaşananların ardından tedbir amaçlı eski aşkını sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:08
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          Şimdilerde oyuncu Alina Boz ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde büyük bir pot kırmıştı. Evirgen, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti.

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          Durumu geç de olsa fark eden Umut Evirgen, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun günlerce konuşulmasına engel olamamıştı.

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          "ELİ ÇARPMIŞTIR" DEMİŞTİ

          Olay sonrası Alina Boz, bu konuyla ilgili sorulara şu yanıtı vermişti: Olur mu öyle şey ya... Eli çarpmıştır, bir şeydir. Açıkcası sosyal medyaya o kadar bakmıyoruz. Ben de o kadar kullanmıyorum. Aramızda öyle bir diyolag ya da bu durumun konuşması geçmedi.

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          Yaşananların ardından Umut Evirgen, bu durumu tekrarlamamak için tedbir amaçlı bir hamlede bulundu.

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          ESKİ AŞKINI SİLDİ

          Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Umut Evirgen, sosyal medyada takip ettiği eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı sildi.

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