Umut Evirgen Serenay Sarıkaya'yı sildi
Alina Boz ile aşk yaşayan Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti. Evirgen, yaşananların ardından tedbir amaçlı eski aşkını sildi
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Şimdilerde oyuncu Alina Boz ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde büyük bir pot kırmıştı. Evirgen, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmişti.
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Durumu geç de olsa fark eden Umut Evirgen, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun günlerce konuşulmasına engel olamamıştı.
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"ELİ ÇARPMIŞTIR" DEMİŞTİ
Olay sonrası Alina Boz, bu konuyla ilgili sorulara şu yanıtı vermişti: Olur mu öyle şey ya... Eli çarpmıştır, bir şeydir. Açıkcası sosyal medyaya o kadar bakmıyoruz. Ben de o kadar kullanmıyorum. Aramızda öyle bir diyolag ya da bu durumun konuşması geçmedi.
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Yaşananların ardından Umut Evirgen, bu durumu tekrarlamamak için tedbir amaçlı bir hamlede bulundu.
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ESKİ AŞKINI SİLDİ
Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Umut Evirgen, sosyal medyada takip ettiği eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı sildi.