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UMUT AKYÜREK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Umut Akyürek, (d. 12 Temmuz 1973, Ankara),Türk Sanat Müziği sanatçısı.

İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı mezunudur.

İlk musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneği'nde başladı. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışmasında 3. oldu. Kendisi TRT sanatçısıdır.