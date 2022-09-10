"DAHA 17!"

Esk günleri yad eden Umut Akyürek, gönderisine, "Daha 17, 17, 17! #tbt'nin dibi..." ifadelerini not düştü. Takipçileri Akyürek'in paylaşımına, "Değişen hiçbir şey yok" ve "Estetiğe hiç ihtiyacınız yok" şeklinde yorumlar yağdırdı.