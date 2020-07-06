Umudumuz Şaban oyuncuları kimler? sorusu film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Umudumuz Şaban, Kemal Sunal'ın Şaban serisi filmlerinden birisidir. Filmin senaryosu Suphi Tekiner tarafından yazılmıştır. İşte Umudumuz Şaban filmi ile ilgili detaylar...

UMUDUMUZ ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Ringo Şaban

Serpil Nur - Canan

Turgut Özatay - Muhteşem Halkakul

Muhteşem Durukan - Oduncu Hasan

Alpay İzer - Muhtar Yaşar Şereflikoç

Nejat Gürçen - Müteahhit Sadullah

Hakkı Kıvanç - Komiser Cemil

Yadigar Ejder - Ayı Necmo

Hikmet Taşdemir - Mardinli Arif

Sabahat Işık - Oduncu Hasan'ın Karısı

Mustafa Dik - Mustafa Dik

Kamer Baba - Mahalleli

Şeref Çokşeker - Mahalleli

Necip Tekçe - Yedi Bela Recep

Tevfik Şen - Cabbar

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Şaban (Kemal Sunal),amcasından kalan kahvehaneyi çalıştırmak üzere köyden kente gelir. Yaşamakta olduğu gecekondu semtinde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Ağayla semt sakinleri arasındaki sürtüşme sebebiyle bir cinayet işlenir. İzlediği kovboy filmlerinin etkisinde kalan ve mahallede kovboy kıyafetiyle dolanan Şaban, cinayet suçuyla tutuklanır. İşlemediği suçu üzerine alıp cezaevine girer. Hapisten çıkınca bütün mahalleli ona bir kurtarıcı, bir kahraman gözüyle bakar. Şaban ise kendisine umut bağlayanların yüzünü kara çıkarmaz. Ağanın adamı olan muhtarı seçimde yener.