Süper Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Son iki sırada yer alan iki takımın mücadelesinde galip gelen taraf 2-0'lık skorla konuk ekip İstanbulspor oldu.

Üç maç sonra kaybeden Ümraniyespor ise 14 puanla son sıraya geriledi.

Fatih Tekke'nin öğrencileri bu sonuçla deplasmanda 5 maç sonra kazanırken, puanını 15'e yükseltti ve 18. sıraya tırmandı.

45+5'te sarı-siyahlılar bu kez Melih Kabasakal'la fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı: 0-2.