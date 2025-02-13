Ümraniyespor: 2 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, evinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Poyraz Yıldırım ve Cebio Soukou'nun golleriyle galibiyete ulaşan Ümraniyespor, puanını 35'e yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 36 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Ümraniyespor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 27'de Poyraz Yıldırım ve 79. dakikada Cebio Soukou attı. Konuk ekibin tek golünü ise 45+1. dakikada Kubilay Sönmez kaydetti.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 35'e yükseltirken, İstanbulspor ise 36 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Adanaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak.