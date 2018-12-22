Ümraniyespor: 2 - AFJET Afyonspor: 1 | MAÇ SONUCU

Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig’in 17. hafta mücadelesinde sahasında AFJET Afyonspor’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 24. dakikada Levy Madinda ve 37. dakikada Atabey Çiçek kaydederken konuk ekibin tek golünü 68'da Nazmi Candoğan attı.

Öte yandan AFJET Afyonspor, 62. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Ümraniyespor: 2 - AFJET Afyonspor: 1

Ümraniyespor: Burak,, Oğuz (Alaaddin dk. 73), Appindangoye, Tarık, Mücahit, Serkan (Recep dk. 68), Timur, Vasilogiannis, Madinda, Emircan, Atabey (Leandrinho dk. 68)

Yedekler: Metin, Merthan, Recep, Dialiba, Bahadır

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

AFJET Afyonspor: Rybka, Türker, Nazmi, Bayram, İsmet, Taşkın, Erdi (Timuçin dk. 70), Onur (Oltan dk. 78), Yasin, Aykut (Enes dk. 78), Ersel

Yedekler: Bekir, Furkan, Abdulkadir, Sinan

Teknik Direktör: Serhat Güller

Goller: Madinda (dk. 24), Atabey (dk. 37) (Ümraniyespor), Nazmi (dk. 68) (AFJET Afyonspor)

Sarı kartlar: Erdi, İsmet (AFJET Afyonspor), Timur, Serkan, Vasilogiannis (Ümraniyespor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

İLK YARI:

24. dakikada gelişen sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında savunmadan seken top Madinda’nın önünde kaldı. Bu futbolcu çok sert vurarak takımını öne geçirdi. 1-0

37. dakikada Ümraniyespor yine etkili geldi. Savunmadan atılan uzun topta Emircan kafayla indirdi. Topu alan Atabey, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi ve sert vurarak farkı 2’ye çıkardı. 2-0

İKİNCİ YARI:

47. dakikada Emircan’ın pasında Mücahit soldan hareketlenip son çizgiden ortasını penaltı noktasına yaptı. Bu noktada topla buluşan Madinda’nın şutunda top direğe çarptı. Savunma topu kornere gönderdi.

48. dakikada Emircan bu kez sağ kanattan yine Mücahit’i gördü. Mücahit’in güzel ortasında Atabey kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

61. dakikada Afyonspor atağında Ersel’in uzaktan sert şutunda Timur topa elle müdahale etti. Bu pozisyonda hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Yasin Yener yerden sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Burak topa sahip olarak penaltıda gole izin vermedi.

67. dakikada Yasin çalımlarla ceza sahasına girmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top Aykut’ta kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Burak, topu son anda kornere çıkardı.

68. dakikada kazanılan korner atışında Yasin ceza sahası içine gönderdi. Burada müsait pozisyondaki Nazmi, farkı 1’e indiren golü attı. 2-1

77. dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında Yasin’le paslaşan Aykut ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Burak iki hamlede topa sahip oldu.

85. dakikada AFJET Afyonspor atağında ceza sahasına gönderilen ortada kaleci boşa çıktı. Hücuma çıkan Bayram, boşta kalan topu kaleye gönderdi ancak Timur çizgiden çıkardı.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak