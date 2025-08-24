Ümraniyespor: 1 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile Hatayspor, 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor'da 27. dakikada Andrej Djokanovic ve Hatayspor'da 58. dakikada Engin Can Akson, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ümraniyespor haftayı 4, Hatayspor ise 1 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 45+3'te Jonathan Okoronkwo atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 84. dakikada Batuhan Çelik kaydetti.
Ümraniyespor'da 27. dakikada Andrej Djokanovic, Hatayspor'da ise 58. dakikada Engin Can Akson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 4'e, Hatayspor ise 1'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi Ümraniyespor, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Hatayspor, İstanbulspor'u konuk edecek.