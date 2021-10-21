Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili davada adı anılan Ümitcan Uygun bir süredir Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili de gündemdeydi. Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada hakkında iddiamnem düzenlenen Ümitcan Uygun hakkında her şey merak edilyor.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Annesi Gülay Uygun çocuk eğitmeni, babası Durak Uygun ise ticaretle ilgileniyor. Ankara'da ikamet eden Ümitcan Uygun, ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir. Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından Çakır'ı bayıltana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları çok konuşulan Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülmüştü.

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun dağlık alanda ölü bulunmuştu. Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.

ESRA HANKULU'NUN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI

Ankara'nın Mamak ilçesinde ihbar üzerine bir eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Arkadaşları ise Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce gündeme Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olarak gelen Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gün gözaltına alındı.

Habertürk'ten Bedri Can Özbey'in haberine göre, zanlı Uygun'un ifadesi de ortaya çıktı. Uygun ifadesinde Esra Hankulu'nun ölümüyle herhangi bir ilgisinin olmadığını ve sabah erken saatlerde evden ayrıldığını iddia etti.

Evde ayrılırken de Esra Hankulu'nun hayatta olduğunu ileri sürdü. Daha sonra da Esra Hankulu'nun ölüm haberini ise evde bulunan diğer iki arkadaşının kendisini araması sonucunda öğrendiğini söyledi. Zanlı Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle bir ilgisinin olmadığını da iddia etti.

Öte yandan gözaltına alınan Furkan G. ifadesinde Esra'yı kız arkadaşı Dilan aracılığıyla tanıdığını, Ümitcan Uygun ile olay gecesi tanıştıklarını, öncesine dayanan bir ilişkilerinin bulunmadığını iddia etti.

Geceyi aynı evde geçirdiklerini, bir gün sonra 14.00 sıralarında uyanan kız arkadaşının kendisine Hankulu'nun mosmor olduğunu söylediğini ifade eden Furkan G, odasına gittiklerinde onu sırtüstü yatar vaziyette bulduklarını söyledi.

Vücudunda morluklar olan Esra'nın nefes almadığını fark edince ambulans çağırdıklarını ve ayrıca polisten yardım istediklerini belirten Furkan G, olay esnasında Ümitcan Uygun'u arayarak durumu anlattıklarını ve gelmesini istediklerini ancak "Polis ve ambulansı arayın, beni karıştırmayın." cevabını aldıkları beyanında bulundu.

İlk ifadesinde bu yüzden Ümitcan'dan bahsetmediğini söyleyen Furkan G, alkol ve uyuşturucu kullanmadığını, Esra Hankulu ve Ümitcan'ın kullanıp kullanmadığı konusunda bilgisinin olmadığını öne sürdü.

Şüpheli Dilan C. ise Esra ile 9 ay önce sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarını, Ümitcan Uygun'u da Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin haberlerden tanıdığını, olay gününe kadar kendisiyle hiç karşılaşmadığını savundu.

Esra Hankulu ile olay günü alışveriş yaptıklarını, ardından arkadaşının evine gittiğini belirten Dilan C, bir süre sonra birlikte alkol amaya başladıklarını, bu sırada Esra'nın eve gelmesi için Ümitcan'ı aradığını bildirdi.

Dilan C, "Yaklaşık 15 dakika sonra Ümit eve geldi. Furkan ile Ümit daha önce tanışıyorlardı. Esra ile ben alkol almaya devam ettik. Furkan ile Ümit alkol almıyordu." ifadelerini kullandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ikilinin kaldığı odadan ses duyduklarını, Esra'nın fenalaşması üzerine Ümitcan'ın onu kucağına aldığını ve hep birlikte banyoya geçtiklerini anlatan Dilan C, "Esra, gözlerini açarak kendine geldi. Islak kıyafetleriyle salona oturttuk. Yürüyemiyordu, yere düşüyordu. Biraz oturup konuşturmaya çalıştıktan sonra kendisine geldi. Çay demledi, içtik." beyanında bulundu.

Daha sonra uyuduklarını, saat 14.00 civarında uyanmasının ardından işe gitmek istediğini söylemek için odasına gittiğinde Esra'yı tek başına ve dudakları morarmış halde gördüğünü belirten Dilan C, "Seslendim ama uyanmadı. Dokunduğumda soğuktu. Ben de korktum, Furkan'ı çağırdım. Furkan da Esra'yı tokatladı ama uyanmadı. Furkan, Ümit'i arayarak haber verdi. Ümit de işe yeni geldiğini söyledi, 'Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin.' diyerek telefonu kapattı." ifadelerini kullandı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen şüphelilerin savcılık sorgusu sona erdi ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca E.H. isimli şahsın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde gerekli adli inceleme ve araştırmalar yapılmış olup şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere cenazesi Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir. Olay günü, olay yerindeki evde bulunan F.G., D.C. ve Ü.U. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları üzerine kolluk tarafından gözaltına alınmışlardır. C.Savcısı tarafından savunmaları alınan şüphelilerden Ü.U., kasten öldürme suçundan tutuklanmak üzere, diğer şüpheliler F.G ve D. C. suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

Başsavcığılığın katil zanlısını Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmesinden 1 saat sonra Ümitcan Uygun'un 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığı açıklandı.

Açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca E.H. isimli şahsın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden Ü.U. kasten öldürme suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler F.G ve D. C. hakkında suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol kararı verildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ESRA HANKULU SORUŞTURMASINDAN FLAŞ ÜMİTCAN UYGUN KARARI

Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun’un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Fevzi Çakır'ın haberine göre, şüpheli Ümitcan Uygun’un “kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Hankulu öldüğü sırada evde bulunan 2 arkadaşının ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.