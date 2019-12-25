25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünlü besteci Ümit Sayın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Eda Modoğlu ile önceki gün nikah masasına oturdu.
Sayın, nikahta çekilen kareleri Instagram'dan paylaşarak, "2 Kasım 2006’da başlayan aşkımız, 23 Aralık 2019’da büyük bir mutluluğa ve bir aile olmamıza vesile oldu. Her daim yanımızda olan olan ailelerimize ve tüm dostlarımıza hayatımızda var oldukları için duacıyız." dedi.
Çiftin nikah töreni, aile içinde ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşti.
Ünlü yapımcı Polat Yağcı da ikiliyi mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Yağcı, nikahta çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak altına, "İyi günde, kötü günde her zaman bu sektörde birlikte yol yürüdüğüm eski dostum Ümit Sayın ve sevgili eşi Eda Modoğlu'na bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" notunu ekledi.
Ünlü yorumcuyla aşk yaşayan Eda Modoğlu, eşiyle nikahta çekilen pozlarını paylaşarak, "Varlığımıza varlık katan ailelerimize ve dostlarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.
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