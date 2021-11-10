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Ümit Sayın 51 yaşında baba oldu! Bebeğinin ismi... - Magazin haberleri

Ümit Sayın baba oldu

İki yıl önce Eda Modoğlu ile dünyaevine giren ünlü besteci Ümit Sayın, 51 yaşında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin bebeklerine 'Dua' adını verdiği öğrenildi

10.11.2021 - 17:45 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü besteci Ümit Sayın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Eda Modoğlu ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. İki yıl önce hayatını birleştiren çift, evliliklerini bebekle taçlandırdı.

  • ÜNLÜ ŞARKICI BABA OLDU

    Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikilinin geçtiğimiz ay ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadığı öğrenildi. Sayın ve Modoğlu, kızlarına 'Dua' adını verdi.

  • "HOŞ GELDİN BABACIM"

    51 yaşında baba olan ünlü şarkıcı, mutluluğunu 11 Ekim'de, "Canım güzel kızım 'Dua', hoş geldin babacım. Kalbimin içinde, bir can atıyor artık! Adı; 'Dua'..." sözleriyle dile getirdi.

    "DUA" İSMİNİN ANLAMI

    Çiftin bebeklerine koyduğu 'Dua' adı, Tanrı'ya yalvarma ve Tanrı'dan yardım dileme anlamlarına geliyor.

  • "AİLE OLMAMIZA VESİLE OLDU"

    Ümit Sayın, nikahta çekilen fotoğrafları, "2 Kasım 2006’da başlayan aşkımız, 23 Aralık 2019’da büyük bir mutluluğa ve bir aile olmamıza vesile oldu. Her daim yanımızda olan olan ailelerimize ve tüm dostlarımıza hayatımızda var oldukları için duacıyız." ifadeleriyle paylaşmıştı.

  • "ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

    Eda Modoğlu, "Varlığımıza varlık katan ailelerimize ve dostlarımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

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