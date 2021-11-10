"AİLE OLMAMIZA VESİLE OLDU"

Ümit Sayın, nikahta çekilen fotoğrafları, "2 Kasım 2006’da başlayan aşkımız, 23 Aralık 2019’da büyük bir mutluluğa ve bir aile olmamıza vesile oldu. Her daim yanımızda olan olan ailelerimize ve tüm dostlarımıza hayatımızda var oldukları için duacıyız." ifadeleriyle paylaşmıştı.