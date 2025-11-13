Ümit Milliler'in aday kadrosunda değişiklik!
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor'da oynayan Emre Demir, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkartıldı.
Emre Demir'in yerine Suudi Arabistan ekibi Al Akhdoud forması giyen Burak İnce, aday kadroya dahil edildi.